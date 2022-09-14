脊椎關節炎 | 腰骨痛可能是脊椎關節炎作怪 可增心臟病中風風險

脊椎關節炎，顧名思義會脊椎發炎，但其實還會引發其他問題，例如虹膜炎、慢性腸炎等，可說是由頭到腳均受影響。有研究發現，脊椎關節炎甚至會增加心臟病和中風等致命風險。有風濕病專科醫生指出，不少病人會延誤診治，提醒應及早開展適切療程控制病情，以減低心臟病和中風風險。

脊椎關節炎為免疫系統疾病，自身免疫系統會錯誤攻擊脊椎及其周邊關節。風濕病科專科醫生鍾浩然推算，香港現時約有1%人口患有脊椎關節炎。

誤以為腰骨痛而延醫

脊椎關節炎最常見的病徵為腰骨痛。「因為腰骨痛太常見，一般人會以為自己坐姿不正導致，而無為意患上脊椎關節炎。結果患者會低估自己病情，造成延醫，因此切勿忽略腰骨痛這警號。」鍾醫生說。他續指，有患者由病發至確診可長達11年。

另外，跟一般的腰骨痛不同，患者的病發年齡相對較年輕，約為45歲以下。而且一般腰骨痛的話，大多是不動便不痛；然而，脊椎關節炎的患者，反而多活動的話，痛感會減少；不動的話，則會比較痛。

脊椎關節炎不只影響脊椎 更會遍及全身

雖然脊椎關節炎名字有脊椎，但其影響遍佈全身；不只會影響脊椎周邊關節，也會影響腳板、腳踭，甚至會有虹膜炎、慢性腸炎、克隆氏症等。

一份今年三月發表的研究發現，脊椎關節炎患者患有尿道感染、皮膚感染、敗血性關節炎的風險均較高。「當關節不斷發炎或被破壞，等於提供機會讓細菌積聚、繁殖，整個人的狀態變差，不同問題都會發生。」研究團隊成員之一的鍾醫生說。

可致命心臟病中風風險也較高

除了一般感染，脊椎關節炎患者患上可致命的心臟病和中風風險也較一般人高。一項綜合5,046名香港患者數據的研究顯示，患有脊椎關節炎的男士出現一次缺血性中風為每十萬人449.1人，女士則為每十萬人262.2人；相較香港人口數字，男士為每十萬人為270.7人和女士為每十萬人204.5人高很多。

另外，脊柱關節炎的患者出現心肌梗塞為每十萬人男士有418.2人，較亞太區人口的每十萬人男士有221人高近一倍。

生物製劑藥物有助降低患者心血管風險

有參與該項研究的鍾醫生指出，相信是持續發炎導致血管鈣化，令患者更容易出現心血管問題。他指研究同時發現，若脊柱關節炎患者有使用抗腫瘤壞死因子(anti-TNF)藥物，有效降低主要不良心血管事件(major adverse cardiovascular events (MACE))和中風的風險。

他建議患者應該及早接受生物製劑治療，「生物製劑分為兩大類，包括白介素和抗腫瘤壞死因子，後者已使用10多年，各方面的數據亦較齊備，所以獲較廣泛採用。」鍾醫生說。

他提醒，一般患者病發時均甚年輕，應該及早接受合適治療控制病情，否則除了會影響脊椎外，更有可能會增加感染風險、影響身體其他部位，甚至出現致命的心血管病。