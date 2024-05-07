熱門搜尋:
郭晉安 五月天香港演唱會2024 日圓匯率走勢 九龍城寨之圍城 母親節2024 走塑 朗賢峯 機票優惠 垃圾徵費 LOONG 9 最低工資 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
健康
2024-05-07 04:29:56
日報

脊椎、膝關節機械臂手術 減痛楚、快康復

分享：
香港港安醫院 梁顯信 機械臂 手術

梁顯信示範透過機械臂輔助，將螺絲植入至脊椎骨。

隨著科技進步，外科手術亦愈趨精準。香港港安醫院—司徒拔道最近成立機械臂外科中心，引入最新機械臂系統，除一般的腹腔位置外科手術外，也可提升脊椎手術和膝關節置換手術的精確度和安全，同時減輕患者術後痛楚，並加快康復。
 

年紀漸長易退化

香港港安醫院—司徒拔道脊椎微創手術中心醫務主管、神經外科顧問醫生梁顯信表示，脊椎由多塊脊骨及椎間盤等組合而成，除支撐身體外，也有重要的神經線通過，「其中頸椎及腰椎因活動範圍較大，相對較易退化，並引起不同程度的痛症，如針刺、電擊等，嚴重可致身體功能受損、癱瘓。」

另一邊廂，本港人口老化亦致膝關節退化問題愈趨普遍。香港港安醫院—司徒拔道骨科顧問醫生張文康指出，「經過日積月累的磨損，膝關節容易出現退化，上落樓梯、走斜路會膝痛，到晚期更出現關節僵硬、O形腳等問題，大為影響患者工作和日常生活。」

香港港安醫院 機械臂 手術

「達文西」機械臂(左)及全膝關節置換術機械臂系統(右)。

機械臂手術更精準

以上兩種問題，最初都會採用保守治療和藥物治療，若情況仍不能紓緩，則要考慮手術。梁顯信續指，「數年前椎間融合術的微創手術引入了導航系統，已大為減低誤傷神經線的風險；現加入機械臂輔助，可讓手術切口更小，並自動對準植入螺絲的位置和角度，令手術過程更流暢、準確，患者承受的痛楚更小，助加速康復。此外，由於減省部分人手程序，對醫護人員的體力需求也可減低。」

至於全膝關節置換術，過往醫生需要憑術前X光及其經驗，以判斷股骨(大腿骨)和脛骨(小腿骨)的截骨量。張文康稱，「現在有機械臂的輔助之下，系統可建構患者腿骨的三維影像，製作詳細的術前規劃；系統同時可以客觀評估膝關節內外兩側副韌帶的張力狀態，作出個人化調整，配合精準至半毫米的截骨、人工關節安放，手術效果可更為貼近原生關節，大大減低日後膝痛的風險。」

香港港安醫院 機械臂 手術 OliverKadhim 梁顯信 凌宏寶 張文康 林小姐

(左起)Oliver Kadhim、梁顯信、香港港安醫院院長及行政總裁凌宏寶、張文康及接受機械臂全膝關節置換術的患者林小姐。

回復行動能力

現年46歲的Oliver Kadhim，於2021年夏天一次健身時受傷，及後開始出現腳痛、麻痺等問題，站立和行走均感痛楚，大為影響工作和照顧4名子女。曾接受過物理治療、針灸均無效，硬膜外藥物注射的紓緩效果亦只可維持3個月，於是決定接受手術。檢查後確定為椎間盤塌陷，須安排L1及L5融合手術。今年3月中完成機械臂手術後，數小時已能下床，翌日出院，現時與子女到主題公園玩數小時都沒有問題。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受