脊椎、膝關節機械臂手術 減痛楚、快康復

隨著科技進步，外科手術亦愈趨精準。香港港安醫院—司徒拔道最近成立機械臂外科中心，引入最新機械臂系統，除一般的腹腔位置外科手術外，也可提升脊椎手術和膝關節置換手術的精確度和安全，同時減輕患者術後痛楚，並加快康復。



年紀漸長易退化

香港港安醫院—司徒拔道脊椎微創手術中心醫務主管、神經外科顧問醫生梁顯信表示，脊椎由多塊脊骨及椎間盤等組合而成，除支撐身體外，也有重要的神經線通過，「其中頸椎及腰椎因活動範圍較大，相對較易退化，並引起不同程度的痛症，如針刺、電擊等，嚴重可致身體功能受損、癱瘓。」

另一邊廂，本港人口老化亦致膝關節退化問題愈趨普遍。香港港安醫院—司徒拔道骨科顧問醫生張文康指出，「經過日積月累的磨損，膝關節容易出現退化，上落樓梯、走斜路會膝痛，到晚期更出現關節僵硬、O形腳等問題，大為影響患者工作和日常生活。」