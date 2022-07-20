脊髓肌肉萎縮症 如何影響活動能力？

今日DSE放榜，有一名患有脊髓肌肉萎縮症的考生林育姗取得23分佳績！脊髓肌肉萎縮症到底如何影響患者的活動能力？又有沒有方法可以醫治？

屬罕見病

脊髓肌肉萎縮症(SMA)屬罕見病，本港大約有200名患者，是神經肌肉疾病的一種。SMA最常見的原因是位於第5號染色體的運動神經元存活(SMN1)基因缺失或者突變而引發，由於不能製造足夠的SMN蛋白讓運動神經元正常運作，令肌肉無法接收到大腦的訊號，令肢體未能如常活動，而肌肉亦因缺乏活動而出現萎縮。