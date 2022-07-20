脊髓肌肉萎縮症 如何影響活動能力？

今日DSE放榜，有一名患有脊髓肌肉萎縮症的考生林育姗取得23分佳績！脊髓肌肉萎縮症到底如何影響患者的活動能力？又有沒有方法可以醫治？
屬罕見病
脊髓肌肉萎縮症(SMA)屬罕見病，本港大約有200名患者，是神經肌肉疾病的一種。SMA最常見的原因是位於第5號染色體的運動神經元存活(SMN1)基因缺失或者突變而引發，由於不能製造足夠的SMN蛋白讓運動神經元正常運作，令肌肉無法接收到大腦的訊號，令肢體未能如常活動，而肌肉亦因缺乏活動而出現萎縮。
分4類型
SMA一般會根據發病年齡和最高運動功能而分成4類型，而一般愈早發病情況愈嚴重。
- 第一類型：在產前至6個月大時確診，患者無法坐穩，其吸吮、咳嗽和吞嚥能力很弱，甚至影響呼吸，一般只有2歲或以下壽命。
- 第二類型：於6至18個月大發病，最多可以坐立但無法獨自行走，後來因脊骨長期受壓引致脊柱側彎，或影響心肺功能，這亦是左右其壽命的主要要原因。
- 第三類型：在18個月後至17歲發病，病情一般不會威脅命，但行走能力也會逐漸變差，部分患者會有脊柱側彎，或須手術矯正。
- 第四類型：成年期間病發，會由臀部肌肉開始變得無力，繼而影響下肢、肩膊和上肢，出現疲勞、肌肉痛等情況，退化速度或持續十年以上。
新藥改善活動能力
診斷SMA主要靠基因測試，而治療方面，近年本港引入了新藥Nusinersen，機制是讓SMN2基因產生更多SMN蛋白，補充身體的不足，讓身體機能有所改善，並減低死亡率。
Nusinersen的功效有多大？
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Nusinersen用藥政府有資助嗎？
由於藥費高昂，第一年約需600萬港元…詳情請按此
神經肌肉疾病還有哪些？
經肌肉疾病包括了一系列可影響骨骼或隨意肌功能的疾病，較常見的有…詳情請按此