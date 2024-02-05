脫癦 錯誤使用藥水或留疤

很多人都會因癦痣影響外觀而脫癦脫痣，部分人士更會因價錢問題，選擇到美容院接受脫癦脫痣治療，但卻忽略當中風險。皮膚科專科醫生劉顏銘認為，癦痣屬於腫瘤的一種，應先找醫生檢查清楚，確保是良性癦痣才脫掉。 劉顏銘表示，良性癦痣是黑色素細胞在皮膚內增生所致，主要與遺傳及紫外線對皮膚所累積的傷害有關。癦痣可以出現於身體任何部位，部分在出生時已經形成，亦有部分在後天才出現，而且年紀愈大，出現癦痣的機會愈大。「癦痣顏色視乎黑色素細胞聚集於皮膚的深度而定，如果癦痣位於淺層皮膚，顏色會比較深色，例如呈深黑色或深啡色；至於深層的癦痣，則比較淡色，例如呈現藍色。」

小心癌變 雖然癦痣大多屬良性，但部分亦可演變為皮膚癌——惡性黑色素瘤。如癦痣出現可疑變化，應盡早找皮膚科醫生檢查，亦可隔年作定期全身的皮膚癦痣檢查。醫生會利用皮膚鏡去增強診斷的準確度，並按照需要以進行皮膚活組織切片檢查。市民平日可自行留意有否皮膚癌變特徵。 A(Asymmetry)：癦痣出現左右不對稱；

B(Border)：癦痣邊緣不規則、沒有明顯邊界；

C(Color)：癦痣顏色不均勻、有多種顏色；

D(Diameter)：癦痣直徑大於6毫米；

E(Evolution)：癦痣出現快速變化，例如形狀改變、變大、凸起，甚至出現痕癢、疼痛，表面出現潰瘍、流血等。



激光脫癦較精準 如屬良性癦痣，皮膚科醫生會根據癦痣的大小、位置及患者意願，採用磨損型激光(如二氧化碳激光)或手術切除方法清除癦痣。 前者目前較流行，常用於細小淺層的癦痣，原埋是利用激光氣化及破壞增生的黑色素細胞，從而清除癦痣。二氧化碳激光的破壞範圍較易控制，可準確地破壞癦痣，避免損害較深皮膚或附近正常皮膚，留下疤痕的風險較低。惟視乎癦痣的皮膚深度及大小，或需要重複治療數次才可完全清除，而且非常深層的癦痣亦未必能夠徹底清除。