脫髮｜正確診斷成因 解決女士頭髮稀疏

正確診斷成因 解決女士頭髮稀疏

男士最怕髮線後移，女士則較少出現髮線後移或M字額，反而更怕的是頭髮稀疏。一旦有這情況，現時有不少醫學方法可處理，但必須經詳細檢查後再選擇適合的方法，以免白費工夫。 註冊西醫伍文輝表示，女士的頭髮稀疏、脫落若出現在前額，往往只是一個表徵，原因可能是先天性髮線後移，也可能與身體或心理變化有關，應及早求醫，作出正確診斷。當中較常見有牽引性脫髮及斑禿等，而需要針對不同的原因處理。

過度用力拉扯致牽引性脫髮 頭髮造型對外表有很大影響，但在紮辮、拉直頭髮、梳理等動作中，若長期過度用力拉扯，前額及兩側太陽穴的頭髮毛囊會萎縮，阻礙健康生長。伍文輝表示，初期若停止以上壞習慣有復元機會，但當毛囊已壞死，頭髮即無法再生長，只能以植髮或仿真紋髮來改善。 免疫系統異常引起斑禿 斑禿又稱「鬼剃頭」，是因免疫系統突發性異常，體內的白血球錯誤攻擊自身正常的毛囊，令頭髮受損脫落。病發初期可在髮際線或頭皮任何部位，出現小面積的的失髮，也會蔓延到整個頭部甚至全身。 處理斑禿，應先調理生活習慣，均衡飲食、充足睡眠，也可考慮中藥調理，但最主要還是外塗或局部注射類固醇，防止炎症蔓延。伍文輝續指，「及早治療可降低類固醇的劑量，縮短療程，減少副作用。小面積的斑禿大部分能復元，但復發風險很高。若患處頭髮不能重新長出，必須待兩年內沒有惡化，才能考慮植髮，因植入的毛囊有可能再被白血球攻擊，不能長久生長。若植髮不適合，仿真紋髮可能是唯一的改善方法。」