脫髮、稀薄、易斷？激活毛囊1大位置！3星期生髮3倍

頭髮作為我們第二張臉，長期忽視頭髮保養，易導致頭髮缺乏營養，加快出現脫髮、稀薄、易斷等問題！千萬不要以為脫髮問題只是男士的專利，女士都可能會因為壓力、懷孕、荷爾蒙變化等成因，而造成不同程度的脫髮問題。要有效阻止脫髮，就需要先了解脫髮成因及頭髮的結構。

拆解脫髮成因 關鍵在於頭髮毛囊內的毛乳頭

眾所周知，所有頭髮都是從毛囊所生長，不少人誤以為只要毛囊健康，就能養育出健康的髮絲，事實上頭髮健康關鍵在於毛乳頭。毛乳頭在毛囊中的毛球底部中央部位，該處有不少血管及神經經過，能夠為頭髮提供足夠的營養，從而刺激頭髮的生長，被視為毛髮出生地。因此，如果毛乳頭細胞不再活躍或健康，毛囊就不會長出新的頭髮。