脫髮、稀薄、易斷？激活毛囊1大位置！3星期生髮3倍

頭髮作為我們第二張臉，長期忽視頭髮保養，易導致頭髮缺乏營養，加快出現脫髮、稀薄、易斷等問題！千萬不要以為脫髮問題只是男士的專利，女士都可能會因為壓力、懷孕、荷爾蒙變化等成因，而造成不同程度的脫髮問題。要有效阻止脫髮，就需要先了解脫髮成因及頭髮的結構。
拆解脫髮成因 關鍵在於頭髮毛囊內的毛乳頭
眾所周知，所有頭髮都是從毛囊所生長，不少人誤以為只要毛囊健康，就能養育出健康的髮絲，事實上頭髮健康關鍵在於毛乳頭。毛乳頭在毛囊中的毛球底部中央部位，該處有不少血管及神經經過，能夠為頭髮提供足夠的營養，從而刺激頭髮的生長，被視為毛髮出生地。因此，如果毛乳頭細胞不再活躍或健康，毛囊就不會長出新的頭髮。
星級用家謝安琪實證 3個月生髮效果顯著
星級真實用家謝安琪（Kay），與不少女性一樣頭髮都經常電、染、燙以配合不同造型，加上已為人母的Kay既要照顧家庭，又需要應付幕前的工作，少不免會缺乏休息，隨時為頭髮健康埋下計時炸彈！Kay能夠保持一頭健康濃密秀髮，全靠KAMINOWA法之羽生髮素及養髮液，內補外養，為毛乳頭補充營養，亦同時每日使用法之羽有機防脫髮洗髮露及護髮素，防治脫髮因子。
93%男女用家見證 效果肉眼可見
除了Kay星級用家外，產品亦深受港、日、台男女用家喜愛，93%用家認同掉髮明顯減少！使用法之羽生髮素及養髮液一段時間後，可以明顯可看見效果！
日本No.1^生髮品牌KAMINOWA法之羽 激活毛囊細胞300%
要徹底解決脫髮問題，就需要養髮育髮同時進行，最理想的方法莫過於以內補外養方式全面刺激頭髮毛囊再生，擊退脫髮、稀薄、易斷問題。KAMINOWA法之羽生髮素，嚴選日本厚生省生髮功效的「雙效神級生髮成分」日本山葵萃取及豌豆芽萃取而成，有助強效修復，激發毛乳頭細胞再生力，促進毛髮生長，科研實證髮毛乳頭細胞再生力高達300% +。同時，促進促進血管新生，提供充足的養份予毛囊，有效延長頭髮細胞成長期，增長髮絲壽命，不易脫落。
同時，搭配KAMINOWA法之羽養髮液蘊含日本神級生髮有效成分– Swertianin Extract獨有生髮酶，有助喚醒毛囊之餘，同時提升毛髮再生能力，科研實證使用3星期生髮高達150%*。此外，產品能抑制引起掉髮的關鍵因子，強效鞏固髮根，延長頭髮生長期，科研實證抑制掉髮因子運作64%。
法之羽生髮防脫系列獲日本國家級認可及生髮權威推薦 安全可靠
產品採用有機、天然、獲科學證實具改善毛髮生長的成分，不但得到日本厚生省國家級的認可，更達日本厚生省認可的醫藥部外品級別，同時亦由日本脫髮護理皮膚科醫生及頭髮診斷專家推薦，不含藥性並安全有效。
萬寧限時折上折 第2件半價+ $20現金優惠券
由5月10日起至5月23日到萬寧購買任何2件KAMINOWA生髮防脫產品，即享第2件半價優惠！AM730讀者使用Coupon，更可即時折上折再減$20！想防脫髮兼有效生髮，即刻行動啦！
法之羽生髮素: 低至$517.5/件（標準價 $690）
法之羽養髮液: 折上折後$447.5/件（標準價$610）
優惠期:由5月10日至5月23日
銷售點: 全線萬寧門市及官網
^法之羽於2023年11月被up PLUS編輯部選為No.1的頭皮護理品牌，其結果並於up PLUS 2024年1月號內公佈
+毛乳頭細胞WST法測試結果
根據@cosme於2023年8月進行6星期「法之羽全系列」用後滿意度調查，並回收有效問卷42份後所析出之結果
*使用Swertianin Extract 3星期毛髮再生、生長150%，使用Swertianin Extract 29天的測試結果
連續早、晚使用法之羽養髮液，產品效果因人而異