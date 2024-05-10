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健康
2024-05-10 12:00:00

脫髮、稀薄、易斷？激活毛囊1大位置！3星期生髮3倍

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脫髮、稀薄、易斷？激活毛囊1大位置！3星期生髮3倍

脫髮、稀薄、易斷？激活毛囊1大位置！3星期生髮3倍

頭髮作為我們第二張臉，長期忽視頭髮保養，易導致頭髮缺乏營養，加快出現脫髮、稀薄、易斷等問題！千萬不要以為脫髮問題只是男士的專利，女士都可能會因為壓力、懷孕、荷爾蒙變化等成因，而造成不同程度的脫髮問題。要有效阻止脫髮，就需要先了解脫髮成因及頭髮的結構。

拆解脫髮成因 關鍵在於頭髮毛囊內的毛乳頭

眾所周知，所有頭髮都是從毛囊所生長，不少人誤以為只要毛囊健康，就能養育出健康的髮絲，事實上頭髮健康關鍵在於毛乳頭。毛乳頭在毛囊中的毛球底部中央部位，該處有不少血管及神經經過，能夠為頭髮提供足夠的營養，從而刺激頭髮的生長，被視為毛髮出生地。因此，如果毛乳頭細胞不再活躍或健康，毛囊就不會長出新的頭髮。

脫髮的關鍵是源於頭髮毛囊中的毛乳頭，如果毛乳頭細胞不再活躍或健康，毛囊就不會長出新的頭髮。

脫髮的關鍵是源於頭髮毛囊中的毛乳頭，如果毛乳頭細胞不再活躍或健康，毛囊就不會長出新的頭髮。

星級用家謝安琪實證  3個月生髮效果顯著

星級真實用家謝安琪（Kay），與不少女性一樣頭髮都經常電、染、燙以配合不同造型，加上已為人母的Kay既要照顧家庭，又需要應付幕前的工作，少不免會缺乏休息，隨時為頭髮健康埋下計時炸彈！Kay能夠保持一頭健康濃密秀髮，全靠KAMINOWA法之羽生髮素及養髮液，內補外養，為毛乳頭補充營養，亦同時每日使用法之羽有機防脫髮洗髮露及護髮素，防治脫髮因子。

星級用家謝安琪（Kay）表示，持續服用KAMINOWA法之羽生髮素和早晚使用養髮液，發現脫髮問題有明顯的改善！

星級用家謝安琪（Kay）表示，持續服用KAMINOWA法之羽生髮素和早晚使用養髮液，發現脫髮問題有明顯的改善！

93%男女用家見證 效果肉眼可見

除了Kay星級用家外，產品亦深受港、日、台男女用家喜愛，93%用家認同掉髮明顯減少！使用法之羽生髮素及養髮液一段時間後，可以明顯可看見效果！

93%用家認同掉髮明顯減少

93%用家認同掉髮明顯減少。

日本No.1^生髮品牌KAMINOWA法之羽 激活毛囊細胞300%

要徹底解決脫髮問題，就需要養髮育髮同時進行，最理想的方法莫過於以內補外養方式全面刺激頭髮毛囊再生，擊退脫髮、稀薄、易斷問題。KAMINOWA法之羽生髮素，嚴選日本厚生省生髮功效的「雙效神級生髮成分」日本山葵萃取及豌豆芽萃取而成，有助強效修復，激發毛乳頭細胞再生力，促進毛髮生長，科研實證髮毛乳頭細胞再生力高達300% +。同時，促進促進血管新生，提供充足的養份予毛囊，有效延長頭髮細胞成長期，增長髮絲壽命，不易脫落。

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KAMINOWA法之羽生髮素，嚴選日本厚生省生髮功效的「雙效神級生髮成分」日本山葵萃取及豌豆芽萃取而成。

KAMINOWA法之羽生髮素，嚴選日本厚生省生髮功效的「雙效神級生髮成分」日本山葵萃取及豌豆芽萃取而成。

科研實證髮毛乳頭細胞再生力高達300% +

同時，搭配KAMINOWA法之羽養髮液蘊含日本神級生髮有效成分– Swertianin Extract獨有生髮酶，有助喚醒毛囊之餘，同時提升毛髮再生能力，科研實證使用3星期生髮高達150%*。此外，產品能抑制引起掉髮的關鍵因子，強效鞏固髮根，延長頭髮生長期，科研實證抑制掉髮因子運作64%。

KAMINOWA+蘊含神級防脫育髮成分，經科研實證使用3星期生髮高達150%*。
KAMINOWA+蘊含神級防脫育髮成分，經科研實證使用3星期生髮高達150%*。

法之羽生髮防脫系列獲日本國家級認可及生髮權威推薦 安全可靠

產品採用有機、天然、獲科學證實具改善毛髮生長的成分不但得到日本厚生省國家級的認可，更達日本厚生省認可的醫藥部外品級別，同時亦由日本脫髮護理皮膚科醫生及頭髮診斷專家推薦，不含藥性並安全有效。

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法之羽生髮防脫系列

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KAMINOWA法之羽獲日本國家級認可及生髮權威推薦。

萬寧限時折上折 第2件半價+ $20現金優惠券

由5月10日起至5月23日到萬寧購買任何2件KAMINOWA生髮防脫產品，即享第2件半價優惠！AM730讀者使用Coupon，更可即時折上折再減$20！想防脫髮兼有效生髮，即刻行動啦！

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現金優惠券傳送門

法之羽生髮素: 低至$517.5/件（標準價 $690

法之羽養髮液: 折上折後$447.5/件（標準價$610

優惠期:510日至523

銷售點: 全線萬寧門市及官網

^法之羽於202311月被up PLUS編輯部選為No.1的頭皮護理品牌，其結果並於up PLUS 20241月號內公佈

+毛乳頭細胞WST法測試結果

根據@cosme20238月進行6星期「法之羽全系列」用後滿意度調查，並回收有效問卷42份後所析出之結果

*使用Swertianin Extract 3星期毛髮再生、生長150%，使用Swertianin Extract 29天的測試結果

連續早、晚使用法之羽養髮液，產品效果因人而異

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