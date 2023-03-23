脫髮｜雄性禿唔只男性有！原來係呢4個原因引致

家族史沒有「雄性禿」問題，就不必擔心掉髮嗎？安南醫院皮膚科主任羅子焜分享近期案例，有位35歲林先生是科學園區工程師，年輕時頭髮茂密，可在開始輪班工作後，不只頂部頭髮明顯稀疏，前額髮線也比同事高很多，陸續使用多種外用生髮產品後，掉髮情形不減反增，終於在家人的建議下至醫院就醫，並經頭皮檢查發現其毛囊變小、毛髮直徑變細，診斷為雄性禿。

雄性禿非特定男性 女性也會發病

羅子焜主任提及，另一位45歲吳女士，在外商公司從事國際貿易，因業務受疫情影響而面對龐大壓力，使她頭髮分線愈來愈寬，至安南醫院就醫後，經皮膚科診斷為女性雄性禿。

羅子焜主任補充，壓力大致使腎上腺荷爾蒙合成更多，亦可能促使更多毛囊幹細胞進入休眠期，使得正常周期循環的毛囊較少、甚而不再生長，就會讓頭髮看起來較為稀疏。