脫髮｜頭髮稀疏有得救？

脫髮問題困擾不少人士，全因當頭髮稀疏，外表就如老了十年。另一方面，頭髮還有防止頭皮曬傷，以及保存體溫的作用。正常人士頭皮每平方厘米約有100至120條頭髮，如果長時間大量脫髮，令密度減少至每平方厘米少於50條，就會明顯看見頭髮變得稀薄。

二氫睾酮破壞力強

每日頭髮脫落超過100條，就可以視為脫髮，脫髮成因眾多，但無論男女，最大成因是受遺傳影響，中年男士常見的脫髮便是一例。男士的雄激素睾酮會與5α還原酶轉化成二氫睾酮(DHT)，而DHT在頭頂的頭皮位置特別活躍，如果遺傳下體質對DHT特別敏感的話，頭頂毛囊對DHT的反應就會特別大，加快了頭髮的生長周期，令頭髮脫落。

其他引致脫髮原因：