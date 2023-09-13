脫髮｜頭髮稀疏有得救？4招護髮方法守護髮線

脫髮問題困擾不少人士，全因當頭髮稀疏，外表就如老了十年。另一方面，頭髮還有防止頭皮曬傷，以及保存體溫的作用。正常人士頭皮每平方厘米約有100至120條頭髮，如果長時間大量脫髮，令密度減少至每平方厘米少於50條，就會明顯看見頭髮變得稀薄。
二氫睾酮破壞力強
每日頭髮脫落超過100條，就可以視為脫髮，脫髮成因眾多，但無論男女，最大成因是受遺傳影響，中年男士常見的脫髮便是一例。男士的雄激素睾酮會與5α還原酶轉化成二氫睾酮(DHT)，而DHT在頭頂的頭皮位置特別活躍，如果遺傳下體質對DHT特別敏感的話，頭頂毛囊對DHT的反應就會特別大，加快了頭髮的生長周期，令頭髮脫落。
其他引致脫髮原因：
兩類藥物可治
治療雄激素相關的脫髮，暫時有兩種藥物得到FDA認可，分別為米諾地爾及非那甾胺。前者男女都合用，為外用藥物直接塗於頭皮上；非那甾胺則為口服藥，只適合男性，可抑制DHT形成而減少脫髮，但有小數用藥人士或出現十勃起功能障礙。而兩種藥物於停藥後一段時間，脫髮過程又會重新開始。
保持頭皮健康
保養頭髮，其中一個要點是避免頭油過盛，跟隨以下貼士，或有助秀髮健康，減少掉髮。
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