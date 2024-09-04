腎病無徵兆 三高要小心

腎病很多時都沒有徵兆，往往身體出現警號時已屬中晚期階段，一旦病情發展至末期腎衰竭，如果沒有透析治療(俗稱洗腎)或腎臟移植，則可致命。腎病科專科醫生何繼良指，糖尿病及高血壓也是引致腎病的主要原因，要預防腎病先要預防三高，在飲食及運動上也要注意。 最常見的腎病有3種，包括因糖尿病引起的糖尿腎病、慢性腎小球炎及因高血壓引起的腎病。何繼良指，以上3種腎病均沒有明顯的初中期症狀，「很多時都是非常隱晦的，可能只是小便有很微量的蛋白質，或有小量血尿，但都不是肉眼可見，也不會導致身體出現任何不適。」



中晚期才有徵狀 何繼良坦言，如身體無任何不適，單靠肉眼是不會發現患病，大部分初期患者都是接受身體檢查時，在小便中驗出蛋白質或血尿而引起懷疑，才揪出腎病。「也有小部分初期慢性腎小球炎患者會出現上呼吸道感染，包括喉嚨痛或肚瀉等，康復後數周小便突然出現大量血液，即大型血尿，尿液顏色近似普洱茶。」 大部分患者至腎功能明顯衰退，才會出現症狀，例如血壓升高、頭痛、蛋白尿，甚至泡尿的情況。當腎功能只剩下一半，約為中後期，驗血時尿毒素就會明顯升高。醫生會先檢查尿液成分，包括血尿、蛋白尿及尿毒素等，其後會檢查肌酸酐正常值(即腎功能測試)，量度腎臟排除毒素的能力。



控制腎病源頭 治療腎病除了靠藥物外，也要由起居飲食及生活習慣等做起。如果是糖尿病或血壓高，就應該先控制好血糖及血壓至合適範圍。何繼良表示，「糖化血紅素應控制至低於7%；血壓則上壓應低於130，下壓低於80。」糖尿病人應控制糖分、澱粉質的攝取量，再配合藥物方比較理想；血壓高人士應該避免進食過鹹的食物，維持規律運動。另外肥胖也是導致腎病的常見成因，何繼良提醒，體重過高者應考慮減肥；吸煙者也要戒煙。 如果是慢性腎小球炎，就要視乎種類選擇組合藥物，包括類固醇、免疫系統相關藥物及血壓藥，如血管張力素轉化酶抑制劑(ACEI)及血管張力素受器阻斷劑(ARB)等。 留意水分攝取 一般人每日約需要1.5至2.5公升水分，飲太多未必對身體好，飲太少則容易導致腎石，長遠或影響腎臟健康。而腎病患者則要視乎腎功能值，如果病情已開始影響排尿量，水分就會堆積在身上形成水腫、肺腫甚至肺積水，所以對於腎功能較差的人，飲水的分量就要好好控制。 要預防腎病，首先要由飲食著手，攝取過多蛋白質及肉類或增加腎臟負擔，應根據身體的消耗量進食。何繼良提醒，非類固醇的止痛藥、過量的阿士匹靈、一些中草藥等都會直接破壞腎功能；另外未根據醫生的指示服食抗生素有可能引致過敏，導致腎發炎並影響腎功能，不應亂服。