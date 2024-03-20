腎石原因｜研究：攝取添加糖或引致形成

腎石（英文︰Kidney stones）十分常見，一旦阻塞出口或跌落輸尿管，可以令人痛不欲生，並引起嘔吐、噁心及發燒等症狀。最新研究顯示，除了肥胖和糖尿病等慢性病外，攝取添加糖都可能是腎石形成的風險因素。原因是過多的糖分不但可增加肥胖、高血壓等與腎石相關的問題出現，更可導致尿量減少及尿鈣升高，於是導致結石。

攝取添加糖愈多 患腎石風險愈高

根據刊載在《Frontiers in Nutrition》的研究，添加糖是指「在加工或製作過程中額外添加到食品或飲料中以增加風味或延長保質期的糖或帶熱量的甜味劑」。

該項研究人員分析了美國一個全國性調查於2007 年至 2018 年間逾2.8萬名成年女男的健康數據，包括腎石及自我呈報的添加糖攝取量。結果發現，攝取添加糖愈多的人，患腎石的風險亦愈高，例如添加糖的熱量佔整體熱量攝多於25%的人，患腎石的風險比佔少於5%的人高88%。

腎石的症狀是甚麼？腰痛、血尿是症狀嗎？哪個位置痛是先兆？