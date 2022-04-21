腎石塞輸尿管 隨時細菌入血

國際研究指出，約一成人於一生中會有一次因為腎石而感到不適，而萬一腎石跌進輸尿管造成阻塞，更有可能引發嚴重併發症。幸而要預防腎石並非難事，每日只要飲足夠水分，已經可以減低有關風險。

泌尿科專科醫生鄭冠中指出，腎石有兩種分類方法，「第一種是鈣化石及非鈣化石。常見的腎石為草酸鈣石，屬鈣化石，而非鈣化石中則以尿酸石較多。另一種分法是非感染類或感染類腎石，感染類腎石多來自尿道炎患者，因感染到奇異變形桿菌(Proteus mirabilis)，它會分解尿液當中某些物質而令人容易生腎石。」

未必有徵狀

如果腎石沒有阻塞到尿流，一般未必引起徵狀，部分患者因為身體檢查做超聲波才無意中發現。鄭冠中續指，「但如腎石跌入輸尿管造成阻塞，令尿液流不到入膀胱，就會引起腎水腫，後腰位置陣發性劇痛，曾有患者形容為比生仔更痛。部分患者因而出現感染，發高燒、發冷，甚至細菌入血。對於長期病患者如糖尿病人、心血管較差人士尤其危險。」

電腦掃描評估病情

過往診斷腎石主要靠X光，現時主流則為電腦掃描，毋須使用顯影劑已可找出所有腎石，更可知道其大小、硬度、位置、腎的結構有否受影響；較新的雙能量電腦掃描更可估計腎石成分，是否屬於尿酸石等。鄭冠中補充，「有了以上資訊，就可計劃治療方案。如腎石較硬，預期手術時間較長，會向患者表明術後併發症如發燒、血尿等的風險較高。」