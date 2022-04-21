腎石塞輸尿管 隨時細菌入血

國際研究指出，約一成人於一生中會有一次因為腎石而感到不適，而萬一腎石跌進輸尿管造成阻塞，更有可能引發嚴重併發症。幸而要預防腎石並非難事，每日只要飲足夠水分，已經可以減低有關風險。
泌尿科專科醫生鄭冠中指出，腎石有兩種分類方法，「第一種是鈣化石及非鈣化石。常見的腎石為草酸鈣石，屬鈣化石，而非鈣化石中則以尿酸石較多。另一種分法是非感染類或感染類腎石，感染類腎石多來自尿道炎患者，因感染到奇異變形桿菌(Proteus mirabilis)，它會分解尿液當中某些物質而令人容易生腎石。」
未必有徵狀
如果腎石沒有阻塞到尿流，一般未必引起徵狀，部分患者因為身體檢查做超聲波才無意中發現。鄭冠中續指，「但如腎石跌入輸尿管造成阻塞，令尿液流不到入膀胱，就會引起腎水腫，後腰位置陣發性劇痛，曾有患者形容為比生仔更痛。部分患者因而出現感染，發高燒、發冷，甚至細菌入血。對於長期病患者如糖尿病人、心血管較差人士尤其危險。」
電腦掃描評估病情
過往診斷腎石主要靠X光，現時主流則為電腦掃描，毋須使用顯影劑已可找出所有腎石，更可知道其大小、硬度、位置、腎的結構有否受影響；較新的雙能量電腦掃描更可估計腎石成分，是否屬於尿酸石等。鄭冠中補充，「有了以上資訊，就可計劃治療方案。如腎石較硬，預期手術時間較長，會向患者表明術後併發症如發燒、血尿等的風險較高。」
體外碎石無傷口
治療上，多數個案可透過體外碎石處理，利用衝擊波將腎石打碎，之後經小便排出體外，患者只會有少許不適和痛楚，適合小於20毫米、位於腎臟或輸尿管上半部的腎石。另一種方法是輸尿管內窺鏡，患者需要麻醉，內窺鏡由尿道進入，直接到輸尿管位置，利用激光將腎石打碎，適合位於輸尿管下半部的腎石。如腎石太大，或佔據了半個腎的位置，內窺鏡就要在腰間經皮膚穿刺進入，將腎石擊碎取出。鄭冠中指，若輸尿管阻塞嚴重、手術時間長，術後或須暫時性植入雙J形支架，以免輸尿管因紅腫或血塊而堵塞。
攝取足夠水分
預防腎石，最重要是每日喝足夠水分，鄭冠中認為最好有2.5至3公升，「若難於計算，可觀察小便保持清澈便最理想。另外，飲水日夜都要飲，不要集中在某一時段狂灌，否則其他時段的小便濃度已足夠生腎石。」維持每日鈉質攝取少於5克、減少進食草酸和尿酸成分高的食物如果仁、花生、朱古力、菠菜、茶、酒、動物內臟、紅肉、老火湯等，都可減腎石風險。
腎石處埋方法
0至5毫米：可經由小便排出，未必需要求診。
5至10毫米：或能夠經小便排出，可用排石藥4星期作觀察，或以手術處理。
10毫米以上：一般不可排出，需要手術處理。