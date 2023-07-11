腎結石化作滿天星斗 新型軟式輸尿管鏡手術無刀口擊碎取出

許小姐長期有腰痠、腰痛的症狀，一年前被診斷出腎結石，接受經皮穿腎手術治療後，就沒有後續追蹤，不料最近因為血尿才進一步就診，檢查發現殘餘結石與新發結石四散佔據各個腎盞。在泌尿科醫生的建議下，接受了「新型軟式輸尿管鏡手術」(Mini RIRS)將結石完全擊碎取出，並於術後隔天順利出院。

高雄/雲林長庚紀念醫院泌尿科陳柏諺醫生進一步說明，這項最新型腎結石科技，新型軟鏡管徑直徑7.5Fr比一般軟鏡管徑大幅減少30%，降低輸尿管損傷率，且有效降低手術併發症及提升成功率。

相同的結石 不同的治療方式

陳柏諺醫生表示，臨床上不是所有的結石都需要手術。通常會依據結石的大小、位置以及症狀的嚴重程度來決定治療方式。結石小於0.5公分的情況下，多喝水可能就能將結石排出，但若結石導致輸尿管阻塞和腎臟水腫，可能會出現腰痛和血尿等症狀，仍然得積極治療。小於2公分的腎結石可以考慮體外震波碎石術或軟式輸尿管鏡進行治療。大於2公分的腎結石則是以經皮腎造廔取石手術為主，或階段性軟式輸尿管鏡碎石術達到完整的治療效果。