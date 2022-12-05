腎結石難處理？軟式輸尿管鏡終結頑石

32歲黃先生在科技公司上班，忙碌的時候一天幾乎不喝水，早晚各喝一杯咖啡，員工健康檢查得知左邊腎臟有1顆約1厘米的結石，1周前開始發現有血尿而且左腰開始痠痛，到醫院求診並接受體外震波碎石處置，結石碎成4顆，其中1顆塞住輸尿管，因疼痛難受送至急診，接受硬式輸尿管鏡將這顆石頭處理掉。之後針對剩餘的3顆結石雖施行體外震波碎石，但依舊沒排出，經討論後接受軟式輸尿管鏡將剩餘結石清出乾淨。

預防勝於治療 復發機率高達六成

國泰綜合醫院泌尿科主治醫師蔡樹衛指出，泌尿道結石指的是發生在腎臟、輸尿管、膀胱、尿道等部位的結石。台灣地處亞熱帶，是好發地區，大約每10個人就有1人是結石病人，此外結石好發於30至50歲，男女比率約3:2，而結石病患在接受治療後，如果沒有做好預防工作，5年內復發率高達50%至60%。

建議每天要喝2公升的水，而且多運動幫助代謝，少吃鹽、少吃肉、少喝咖啡或茶避免增加尿沉積的物質，引發結石。