腎結石｜尿路結石屙唔到尿 軟式輸尿管鏡全部清除

40多歲的游先生近期常感到左側腰部疼痛，加上小便變得很難排出，至泌尿科求診、安排電腦斷層掃描檢查後，發現左側輸尿管被一顆約1.5公分的結石卡住，腎臟內也有數顆小於1公分的結石。游先生因工作需頻繁出國，為避免反覆覆診耽誤行程，與醫生討論後決定以軟式輸尿管鏡一次將結石全部清除。

腎結石要注意 初期發作無感覺 恩主公醫院泌尿科莊德彥醫生指出，軟式輸尿管鏡雷射碎石手術可以一次清理輸尿管與腎臟內的結石，且體表沒有傷口、出血量少、手術方便快速，對於有時間安排考量、高齡族或是不適合經表皮做腎造廔取石術的患者，是很好的選擇。而腎結石是指腎臟的代謝物在尿液裡形成堅硬的結晶沉積物，並累積在腎臟裡，若平時水分攝取量不足、喜好高鈉等重口味飲食、肥胖、患有代謝性疾病、有個人相關病史或家族病史，就容易形成結石。 莊德彥醫生指出，腎結石初期因體積小所以沒甚麼感覺，隨著時間拉長、結石體積變大，造成排尿系統的阻塞就可能產生腰痛、背痛、下腹痛、血尿、尿量變少等症狀，另外男性尿液中易形成結石的成分濃度比女性高，所以男性比女性更容易結石。 腎石有什麼症狀？

雷射碎石手術 清除率有九成 莊德彥醫生解釋，體積小的腎結石通常會隨著尿液排出體外，無法排出體外的結石則會依照成分、大小、數量與部位而有不同的治療方式，同時也會考慮病人的意願與身體條件來做決定。案例游先生因有工作行程上的考量，再加上結石數量不少，討論後選擇進行軟式輸尿管鏡雷射碎石手術。 這種手術是用近70公分長的軟鏡從尿道進入體內，經過膀胱、輸尿管再到腎臟，透過中空的管路將雷射打進去擊碎結石，被擊碎的結石就可以在排尿時排出體外。因從尿路進入人體，所以體表完全沒有傷口，且能夠控制鏡子彎曲的方向，讓其能夠抵達腎臟的各個角落，所以結石清除率高達九成。