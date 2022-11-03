腦中風年輕化！醫生傳授預防飲食五大秘訣

藝人納豆日前驚傳腦出血，台北市副市長蔡炳坤腦中風至今仍昏迷未醒，除了奪命之外，即使存活也會留下不同程度的神經功能障礙，後遺症更是國人殘障的主因之一。不過，中風其實可以藉由健康的飲食與生活型態來預防，台北慈濟林信光醫師表示，高油、重口味的食物會讓心血管負擔加大、劣化，進而引發三高、腦中風；振興醫院神經內科賴達昌醫師也分享，飲食習慣差再加上長期睡眠不足，會影響免疫系統，產生包含腦中風等許多疾病。
腦中風年齡下修 男性比女性年輕十歲
以往認為腦中風多半發生於65歲以後，但現代人飲食、生活習慣不同，步調忙碌容易忽略身體警訊，林信光醫師分享臨床上的確發現腦中風年齡有下降趨勢，男性45歲、女性55歲過後都必須注意，男性吸煙比例較高，身體結構也造成差異；賴達昌醫師進一步解釋，男性荷爾蒙也會隨年紀逐漸下降，而膽固醇是製造荷爾蒙的原料，一過50歲，體能活力開始下降，荷爾蒙製造量減少，使得原料過剩、血脂升高，因此呼籲民眾運動不只是口號，主要可增加荷爾蒙產量、降低膽固醇。
腦中風高危險群：三高、煙酒、過重、不運動、曾中風者
三高是血管劣化的主要殺手。賴達昌醫師指出，膽固醇過高會破壞血管，細胞沉積會造成發炎，產生纖維化、鈣化：血糖濃度高會滲透管壁，也會傷害血管；血壓高使管壁壓力大、增加摩擦，這些長期耗損都無法修復。
林信光醫師補充，定期量測血壓、血糖、膽固醇非常重要，尤其年輕人容易忽略，除了血壓容易自行測量之外，血糖與膽固醇都必須靠驗血才能得知。他也提醒，若有心悸、喘的狀況，也可能有心房顫動現象，心臟亂跳也會形成血栓，一旦打入血管中就會中風，曾經中風者、吸煙、喝酒、過重、不運動、有家族史的人一定要特別注意。
簡單生活七件事遠離中風 飲食調整五關鍵
美國心臟學會與美國腦中風學會於2010年，提出生活建議，期望十年之後能夠減少20%的中風人口，只要做到「運重菸食醇壓糖」簡單生活七件事就能遠離中風與心肌梗塞。包含每周至少運動150分鐘以上、體重控制在BMI 25之下、戒煙、改善飲食習慣等，而膽固醇、血壓、血糖保持在標準值內。林信光醫師說明，飲食習慣有五大項可調整：
- 水果蔬菜類每天吃4碗以上；
- 各種魚類，手掌大小算兩份，一周至少六份；
- 高纖跟全穀類，例如大麥、小麥、糙米，一天一碗；
- 鹽，一公克的鹽相當一塊硬幣大小，一天不要超過3.7克，外食族最好挑魚肉吃，相對不重口味；
- 糖，一個禮拜不要大於450千卡的糖，相當於含糖飲料，如可樂、奶茶1,000 c.c.。
是否非要少油、少糖、少鹽，遠離美食？賴達昌醫師認為，雖然愈好吃的東西膽固醇愈高，也不用過於刻苦限制，50歲之後還是可以享受美食，但量要減少到年輕時的六、七成，同時運動量增加、睡眠充足，三高數值也會下降、體重減輕，自然就可遠離腦中風的威脅。