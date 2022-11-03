腦中風年輕化！醫生傳授預防飲食五大秘訣

藝人納豆日前驚傳腦出血，台北市副市長蔡炳坤腦中風至今仍昏迷未醒，除了奪命之外，即使存活也會留下不同程度的神經功能障礙，後遺症更是國人殘障的主因之一。不過，中風其實可以藉由健康的飲食與生活型態來預防，台北慈濟林信光醫師表示，高油、重口味的食物會讓心血管負擔加大、劣化，進而引發三高、腦中風；振興醫院神經內科賴達昌醫師也分享，飲食習慣差再加上長期睡眠不足，會影響免疫系統，產生包含腦中風等許多疾病。

腦中風年齡下修 男性比女性年輕十歲

以往認為腦中風多半發生於65歲以後，但現代人飲食、生活習慣不同，步調忙碌容易忽略身體警訊，林信光醫師分享臨床上的確發現腦中風年齡有下降趨勢，男性45歲、女性55歲過後都必須注意，男性吸煙比例較高，身體結構也造成差異；賴達昌醫師進一步解釋，男性荷爾蒙也會隨年紀逐漸下降，而膽固醇是製造荷爾蒙的原料，一過50歲，體能活力開始下降，荷爾蒙製造量減少，使得原料過剩、血脂升高，因此呼籲民眾運動不只是口號，主要可增加荷爾蒙產量、降低膽固醇。