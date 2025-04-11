腦內計時炸彈 忽視頭痛死亡率增至五成

腦部動脈瘤一直被稱為「沉默的殺手」或「計時炸彈」，隨時可能在血管中無聲無息地引爆，帶來致命後果。神經外科醫生麥偉傑指，「動脈瘤一旦爆破，患者會經歷前所未有的劇烈頭痛，約三分之一患者會即場喪生，另外三分之一在送院後不治，而剩下的三分一則可能面臨不同程度的後遺症，甚至須永久臥床。」 無聲無息的威脅 腦部動脈瘤並非傳統意義上的腫瘤，而是由於某些原因導致血管壁變薄，隨著時間推移而膨脹形成。麥偉傑指出，「動脈瘤成因目前尚不明確，部分患者可能因為特定疾病(如多囊性腎病)或血管壁的先天性薄弱而更易形成。」

大多數腦部動脈瘤在早期沒有明顯病徵，往往在爆破一刻才被發現。少數患者可能因動脈瘤的位置壓迫周圍神經而出現瞳孔放大、眼皮下垂等早期症狀。「只有在動脈瘤變得足夠大(約2.5厘米或以上)或壓迫重要神經時，患者才會求醫。」

死亡率逾三成 若不幸發生動脈瘤爆破，患者會感受到劇烈頭痛，這種頭痛被形容為「爆炸性的痛楚」。麥偉傑指，「約三分之一患者因為爆破後腦壓過高，導致心臟負荷增加而無法抵達醫院，直接喪生。」即使能夠接受治療，仍有約三分一患者在醫院不幸喪命，即使治療後生還，患者仍可能面臨行走困難、記憶力下降或持續性頭痛等不同程度的後遺症，甚至須永久臥床。 頭痛不容忽視 當感受到劇烈頭痛，麥偉傑強烈建議應立即求醫。儘管有些患者在首次爆破後的頭痛情況，身體能夠自行調節，繼而未予理會。「但若腦動脈瘤爆破未得到適當處理，兩星期內將有20%再出血風險，死亡率甚至可能上升至50%。」



開腦或微創手術 一旦腦部動脈瘤爆破入院，主要治療目的是防止再次出血。醫生會先用影像檢查確定出血源，然後根據患者情況選擇不同的治療方法，如微創手術或開腦手術。許多合適的患者現可透過微創手術，使用導管放入白金圈堵塞動脈瘤，不僅能縮短恢復時間，還能降低後遺症風險。 高風險及早檢查 腦動脈瘤雖然可能不動聲色就出現在腦內，所幸有些患者仍會因為出現頭痛、頭暈等症狀而進行磁力共振檢查(MRI)，從而在動脈瘤爆破前發現問題。麥偉傑建議，「如果家庭中有兩個或以上的直系親屬患有腦動脈瘤，則及早檢查和監察非常重要。」若發現腦動脈瘤，醫生會評估其尺寸及位置等因素，然後建議採取保守治療或進行微創手術。 此外，一些風險因素如年齡(70歲以上)、高血壓及吸煙習慣等，均會增加腦動脈瘤增長的風險。及早發現和合理干預，才能更有效地降低這一「沉默的殺手」對我們健康的威脅。