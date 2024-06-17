腦動脈瘤 隨時攞命

腦動脈瘤並非一個腫瘤，其實是因為大腦局部血管壁變薄，隨血管內壓力變化而形成的血泡。最可怕是此症大部分情況下並不會引起症狀，到血泡破裂才出現劇烈的爆炸性頭痛，惟多達三分一人未到達醫院已經喪命。 神經外科專科醫生麥偉傑表示，腦動脈瘤的成因不明，而兩類人的風險較高，「馬凡氏綜合症患者因為身體某種軟組織很柔軟，較易導致血管壁變薄；另一類是多囊腎病患者，同樣較易有血管瘤。」

未破裂無徵狀 一般而言，腦動脈瘤並不會引起任何症狀，麥偉傑續指，「當中只有極少數，當腦動脈瘤變得很大，如大於2.5厘米，壓住視神經影響視力；又或腦動脈瘤中形成血塊，並隨血液流走並堵塞腦部血管，出現輕微中風的徵狀。其餘能及早發現的個案都是因為其他原因求診、做影像掃描檢查才偶然發現。」 腦動脈瘤最可怕的是，如破裂的話死亡率相當高，原因是蛛網膜下腔出血屬於很嚴重的腦出血情況，多達三分一患者當場斃命或未到醫院已喪生；三分一患者變成植物人或者嚴重失能不能自理；最後可以死裡逃生、出院而沒有任何併發症的，只有約十分一人。 預防再破裂 麥偉傑指出，「如患者因為腦動脈瘤破裂入院，急性處理之後，就要預防腦動脈瘤再破裂，因為破裂之後24至48小時內，有6%至8%患者會有第二次破裂；若兩星期不處理則有20%人會再破裂，死亡率大增五成。」 預防再破裂的方法有二：

1. 透過微創導管手術，放入鉑金線圈填充腦動脈瘤，令血液在裡面凝固，及使血管瘤輕微發炎，令其纖維化並收縮；

2. 若要開腦清除瘀血的話，則可同時使用鈦金屬夾，夾住腦動脈瘤。

