腦智同護 識別早期阿茲海默症

過往有研究指，現時本港70歲以上人口有十分一人患上認知障礙症，估計到2039年患者人數多達33萬。為延緩這趨勢，並助長者及早預防、輕度患者及早治療，香港中文大學與高錕慈善基金推出「腦智同護」服務，為市民提供免費篩查評估服務。

及早預防和治療

認知障礙症之中，阿茲海默症佔了七成個案，中大醫學院內科及藥物治療學系腦神經科莫慶堯醫學教授暨高錕中大「腦智同護」服務聯席總監莫仲棠教授指出，患者腦部積聚了非正常蛋白質，影響腦部神經，輕度患者仍有自理能力，屬「隱性」階段，經過約10至15年時間就會嚴重退化，「重要的是，四成阿茲海默症可預防，一些風險因素能夠逆轉，如控制好心血管疾病、運動習慣、多做動腦活動、良好情緒和參與社交等，愈早開始愈好；而患病後愈早用藥治療，亦愈能夠延緩病情惡化，減低失去自理能力的風險。」

