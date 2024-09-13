腦病一早有症狀？4種步態或揭示腦部病變或退化

人們的壽命愈來愈長，老友記也愈來愈多，連帶常見於長者人口的認知障礙症數目也有增無減，需要盡早預防和及早發現，以減低病患的影響。除了接受醫生的專業評估，原來不少失智患者在確診前10年，已經可以從走路姿態和變化察覺異常，故此當長者出現拖住行、搖住走、拐住走、碎步走，便要警覺可能是大腦疾病或退化的警號。

留意4種步態 事實上，人的肢體動作和功能，如走路的步態，會因應年齡增長而展現衰退趨勢，因此當老人家走路的步態有所改變，便可能預示著關節、肌肉或神經系統出現病變，所以步態改變可能是失智疾病開始的訊號，尤其是以下4種步態：

拖腳而行：腳抬不起來，總是拖住腳貼地走，腳上似乎被地心引力吸住，無法輕鬆抬起腳走路，有可能是腦內病變影響腦壓和腦積水所致。

搖晃不停：走路如醉酒一樣，總是搖搖晃晃的，走不到一條直線上，有可能與腦出血、腦梗塞、腦腫瘤等有關。

拐住跛行：一條腿正常但另一條腿跛著走，多與坐骨神經痛、椎間盤狹窄、下肢血管堵塞、骨關節炎或單側腦血管疾病等有關。

碎步行走：以小碎步但快速的姿勢行走，腳掌會擦著地，身體僵硬並向前傾，似乎無法及時停住或轉彎，可能是柏金遜症及一些中樞神經系統的退化疾病所致。