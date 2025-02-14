腦真係有膠 研究：人腦平均藏1隻膠湯匙量微膠

全球塑膠污染嚴重，不但海水及陸地被塑膠入侵，連人腦也不能倖免。有研究發現，人腦內的微膠或納米膠量約為大腦總重的0.5%，分量約等於一隻膠湯匙，是腎臟及肝臟的7至30倍，更比8年前高達一半。

失智症患者腦部膠濃度較高 該項刊載在《Nature Medicine》的研究，分析了52具遺體的大腦樣本，這批死者平均年齡為45至50歲。結果發現，每克大腦組織中微塑膠含量約4,800微克，亦即佔大腦的0.48%，換算下來總重量約等於一個塑膠湯匙，較腎臟和肝臟高出7到30倍。進一步分析發現，12名確診罹患失智症的死者，腦內微膠碎片的濃度是沒有患病者的3至5倍。

未能確定孰因孰果 至於這些肉眼無法看見的微膠如何入侵大腦，研究指可能由血液及免疫細胞帶入，並認為目前的證據只表明失智症患者腦內有較微膠，未能確定兩者的因果關係，但估計是失智症會導致血腦屏障與清除機制受損，且腦組織會出現發炎與萎縮現象，可能因此形成一個更容易積聚廢膠的「微膠坑」。

上升50% 研究人員指出，與2016年比較，今次發現的微膠含量上升了近50%，反映現世代人類大腦被更多微膠入侵，卻未知微膠是不斷進出還是持續累積，也不知它們會否損害健康。他們又稱，目前測量微膠的方法有可能會高估或低估實際含量，未來會開發更精準的測量技術以取得更準確的數據。