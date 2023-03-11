腦神經受損可致失明！醫生提醒兩種藥唔可以亂停

除了眼睛本身出問題之外，倘若大腦出狀況，也會導致「看不到」，這便可稱為「皮質盲」或「大腦性視障」。

80歲張伯伯因患有心律不整，長期服用抗凝血劑以預防中風，惟近期因腸胃道出血，暫停使用抗凝血劑。不料停藥約一周後的某天早上，睡醒竟突然走路不穩，緊急送醫才發現是「左側枕葉缺血性腦中風」。住院期間，張伯伯的妻子發現：「他這次中風除了手腳沒力氣，怎麼好像看不到右邊的東西啊？放在他右邊的東西拿不到、身體右側也容易撞到桌子，是不是右眼有甚麼問題？」

枕葉中風 恐導致看不到

安南醫院神經內科醫生邱于禎醫生表示，這些現象其實就是枕葉中風的症狀。「枕葉」是腦部負責處理視覺訊息的區塊，人們之所以可以看到東西，是因為光線通過眼睛之後，經過神經傳導路徑到達枕葉的視覺皮質，將這些訊息處理過後，才能認知到東西是甚麼。

簡單來說，每個人都需要眼睛和腦合作，才能「看」並「理解」眼前的事物。因此，除了眼睛本身出問題之外，倘若大腦出狀況，也會導致「看不到」，這便可稱為「皮質盲」或「大腦性視障」。