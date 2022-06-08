腦腫瘤︱首建GBM患者資料庫 助倡議治療方案

首建GBM患者資料庫 助倡議治療方案

在腦部出現腫瘤，大多為轉移性，即原發位置是其他器官，因擴散而影響腦部。不過腦部腫瘤亦有原發性，當中最常見而又最致命的是多形性膠質母細胞瘤(GBM)，屬罕見病之一。最近香港神經腫瘤學會建立相關患者資料庫，有助倡議更佳的診斷和治療方案。 香港神經腫瘤科學會代表、神經外科專科醫生何文傑表示，腦部原發性的惡性腫瘤最常見為星形膠質瘤，「當中可分為4級，1級是生長速度較慢，常見於兒童及青少年的毛狀星狀細胞瘤；2級和3級生長速度較快，分別是慢性星細胞瘤和分化不良星細胞瘤；最惡的第4級便是多形性膠質母細胞瘤，本地患者的5年存活率只有3%。」

接觸高劑量輻射可致病 GBM暫時已知的風險因素是接觸高劑量輻射，其他如吸煙、飲食習慣、使用電子產品等則未有研究找到確實證據，因此未必每個個案都可找到真正成因。何文傑續指，「男性患GBM風險較女性稍高，常見發病年齡約60歲左右，但事實上任何年紀人士都可患上。常見症狀有頭痛、視力減退、記憶力問題、噁心和癲癇發作等，部分很常見，部分又與中風相似，令患者容易忽略或混淆。」 了解本地實況 香港神經腫瘤科學會自2006年起收集本港GBM患者數據，涵蓋1,010名患者，結集成資料庫。該會副會長、臨床腫瘤科專科醫生丘德芬指，「數據包括了年齡、治療選擇、存活期等，有助了解本地實況和治療趨勢，繼而倡議更佳的診斷和治療方案。」資料庫顯示，確診年齡中位數是57歲，或打亂患者的退休計劃；54%患者存活期不足一年，而存活超過2年僅得20%，大大縮短患者壽命；存活期中位數為10.6個月，比外國的13.8至24個月偏低。