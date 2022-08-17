腦膜炎雙球菌專攻BB、年青人 接種疫苗防中招

很多人對腦膜炎雙球菌感覺陌生，更不知道這種在顯微鏡下呈球狀一雙一對形態的細菌，特別喜歡「住」在年青人鼻腔裡，而免疫力弱的嬰幼兒，亦是腦膜炎雙球菌的專攻對象。腦膜炎雙球菌在香港的感染率不算高，但感染後致命率達10%，並有機會造成嚴重後遺症，要對抗惡菌，接種疫苗是最有效的方法。

腦膜炎雙球菌分為13個不同的血清群，其中6種最常見，包括A、B、C、W、X及Y型，在香港則以B型（Men-B）病例佔多數。這種細菌主要透過口鼻分泌物傳染，感染後若只停留在喉部，毫無徵狀；若細菌入血則會隨著血液破壞身體器官，甚至上腦，稱為侵入性腦膜炎雙球菌感染。

初期徵狀與普通感冒類似

侵入性腦膜炎雙球菌感染初期徵狀與普通感冒類似，例如發燒、頭痛等，容易被人忽略；至後期會畏光、嘔吐、長皮疹等，這時候病情多數已踏入嚴重階段，須入院治療，一般會先補水以改善血液循環功能；再按病情採用抗生素、類固醇等治療。

最令人措手不及的是，侵入性腦膜炎雙球菌感染病情進展急速，可以由出現症狀起24小時內致死，死亡率達10%；即使經治療後康復，亦會視乎細菌入侵的位置和程度，有20%機率出現嚴重後遺症，包括因腦部受損致失聰、視力下降、智力遲緩；手腳微絲血管受損致截肢等。

無所不在令人防不勝防

要預防感染腦膜炎雙球菌，首要保持良好的個人和環境衞生。在我過往接觸過的病例當中，印象較深的是初為人醫時看診的一個越南難民，他剛隨難民潮抵港便發病，可想而知他是從衞生環境惡劣的難民船上受到感染。另外，歐美的大學宿舍不時爆發腦膜炎雙球菌感染，相信也與學生們不擅清理宿舍致環境衞生欠佳有關，尤其腦膜炎雙球菌特別喜歡「住」在年青人鼻腔裡，最易互相傳染。

正所謂「細菌老過人」，細菌在不少地區的存在歲月可能比人類更長久，腦膜炎雙球菌亦無所不在，令人防不勝防。在香港，每年感染病例不足20宗；在內地、歐美及中東地區，則間中會出現不同程度的爆發（outbreak），成為流行性腦膜炎，當中又以中東地區最為高危。

Men-B 疫苗保護率達97%以上

有研究發現，30歲以下年青人及5歲以下嬰幼兒最易中招，所以要到高發病率的地方如歐美升學或中東地區旅遊的人，事前最好接種腦膜炎雙球菌疫苗以保護自己。至於嬰幼兒，本身免疫力較弱，也容易受感染。衞生防護中心勸籲市民，若需要到撒哈拉沙漠以南地區、已公布腦膜炎雙球菌感染流行的地區，以及往沙地阿拉伯參加朝覲、小朝，最好考慮接種腦膜炎雙球菌疫苗。

歐洲部分國家如英國，以及澳洲部分省份已將Men-B疫苗納入兒童疫苗計劃；本港私家診所亦早已有腦膜炎雙球菌ACWY型疫苗供應，近年再推出Men-B疫苗，數據顯示疫苗保護率達97%至100%，可有效預防Men-B感染。家長不妨向兒科醫生徵詢專業意見，選擇到私家診所為嬰幼兒接種相關疫苗。