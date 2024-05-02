腦退化預防方法｜早上散步、做家務等10個習慣 頭腦更靈活

醫療科技及衛生水平不斷進步，我們的壽命亦愈來愈長，而長壽不但催使人口老化，更帶來認知退化的風險。有日本腦神經科專家察覺自己邁入50歲後開始出現腦退化的症狀，如容易疲倦、思考變遲鈍等，但憑著早上實踐10個習慣，終於阻止衰退，甚至令大腦更靈活、更健康。

早起做家務是清醒大腦的最佳活動，例如洗衣服後思考晾衣服的位置也是一項不錯的大腦刺激。

散步時可以曬曬太陽，又能呼吸戶外空氣，留意周遭的蟲鳴鳥叫更刺激聽覺。

聽電台廣播主要是聽覺刺激，不似電視有視覺資訊。一邊做家務、一邊聽廣播，更可以同時活絡腦部其他區域。

1. 一邊工作一邊收聽喜歡電台節目

1. 一邊工作一邊收聽喜歡電台節目

早起做家務是清醒大腦的最佳活動。

4. 大聲朗讀

比起只用眼睛閱讀，發出聲音表達其實更能激活大腦，如朗讀報章內容或預計行程，有時更可能透過留意發聲狀態而更了解身體的變化。

5. 照鏡子微笑

睡覺時臉部肌肉幾乎沒有活動，視覺也處於休息狀態，而照鏡子笑一笑，不但能活動表情肌，也能透過觀察臉部表情刺激視覺。