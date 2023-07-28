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健康
2023-07-28 04:30:41
日報

腦退化｜中大研究 精神障礙+發夢期夢遊屬腦退化先兆

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中大研究 精神障礙+發夢期夢遊屬腦退化先兆

中大研究 精神障礙+發夢期夢遊屬腦退化先兆

抑鬱症一般由遺傳因素、成長過程和壓力等原因造成，但原來部分與腦退化有關。中大醫學院一項家庭研究發現，重度抑鬱症者如同時出現快速眼動睡眠行為障礙(RBD、或稱發夢期夢遊)，或屬腦退化先兆，而且其直系親屬的腦退化風險亦有所提升。

快速眼動睡眠是睡眠周期的其中一個部分，在此期間人會發夢，正常情況下肌肉失去張力，不能郁動。中大醫學院精神科學系研究助理教授黃蓓博士表示，RBD患者則缺乏肌張力抑制，並隨夢境而拳打腳踢、翻滾、叫喊等。「RBD是腦退化疾病的先兆，或發展成柏金遜症、路易氏體失智症、多發性系統萎縮症等。而值得留意的是，抑鬱症也是柏金遜症先兆之一。」

望確定抑鬱症、RBD及腦退化關係

本港約有30萬人患有抑鬱症，在當中找出高風險發展成為腦退化症變得具迫切性。過往有指RBD是抑鬱症藥物副作用，但停藥、換藥後，逾八成患者RBD症狀持續；加上抑鬱症的RBD患病率是普通人的10倍，研究團隊認為重度抑鬱症共病RBD或與腦退化有關，故展開研究找出三者的關係。研究招募了精神障礙共病RBD患者、精神障礙患者和沒有精神障礙者三者的直系親屬，合共1,371人參與，並追蹤了4年。

腦退化

(左起)梁先生兄弟、榮潤國、王靜(畫面)及黃蓓。

直系親屬患病風險增

結果發現，精神障礙共病RBD組出現RBD徵狀或確診RBD風險是其他兩組的2至11倍；患柏金遜症或認知障礙症的風險也達4至5倍。精神障礙共病RBD患者的直系親屬出現腦退化相關的生物學標誌物亦較多，如運動症狀等；而精神障礙組只增加了患抑鬱症的風險，腦退化風險與健康對照組相若。中大醫學院精神科學系榮譽博士後研究員王靜博士續指，「結果除了證明精神障礙共病RBD與腦退化有關係外，我們相信這類重度抑鬱症是一種抑鬱症亞型。」

 

認知障礙症五大核心症狀

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發病較遲兼嚴重

中大醫學院精神科學系系主任榮潤國教授認為，「與腦退化相關的抑鬱症一般發病較遲，多於40歲之後，而且抑鬱/焦慮症狀更嚴重。這或有助及早發現腦退化高風險人士，以便及早預防。患者在治療上需要更多元化、跨專科治療；精神科醫生亦要重新認識抑鬱症、睡眠障礙等，及早識別出高風險患者。」

健康生活延緩疾病進程

68歲的梁先生在十多年前確診抑鬱症，及後更患上RBD，其二弟在參加中大研究後也確診RBD。他們知道自己有較高風險發展成腦退化症，現用藥控制RBD徵狀外，同時學習積極面對，多運動及保持平靜心境以延緩疾病進程。榮潤國補充，「雖然腦退化症未有確切的預防方法，不過，良好飲食習慣、控制壓力、充足睡眠、積極社交都可能有幫助。」

腦退化

腦退化症暫時未有根治和預防方法。

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