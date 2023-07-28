腦退化｜中大研究 精神障礙+發夢期夢遊屬腦退化先兆

抑鬱症一般由遺傳因素、成長過程和壓力等原因造成，但原來部分與腦退化有關。中大醫學院一項家庭研究發現，重度抑鬱症者如同時出現快速眼動睡眠行為障礙(RBD、或稱發夢期夢遊)，或屬腦退化先兆，而且其直系親屬的腦退化風險亦有所提升。

快速眼動睡眠是睡眠周期的其中一個部分，在此期間人會發夢，正常情況下肌肉失去張力，不能郁動。中大醫學院精神科學系研究助理教授黃蓓博士表示，RBD患者則缺乏肌張力抑制，並隨夢境而拳打腳踢、翻滾、叫喊等。「RBD是腦退化疾病的先兆，或發展成柏金遜症、路易氏體失智症、多發性系統萎縮症等。而值得留意的是，抑鬱症也是柏金遜症先兆之一。」

望確定抑鬱症、RBD及腦退化關係

本港約有30萬人患有抑鬱症，在當中找出高風險發展成為腦退化症變得具迫切性。過往有指RBD是抑鬱症藥物副作用，但停藥、換藥後，逾八成患者RBD症狀持續；加上抑鬱症的RBD患病率是普通人的10倍，研究團隊認為重度抑鬱症共病RBD或與腦退化有關，故展開研究找出三者的關係。研究招募了精神障礙共病RBD患者、精神障礙患者和沒有精神障礙者三者的直系親屬，合共1,371人參與，並追蹤了4年。