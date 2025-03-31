腦退化｜常說「然後」易詞窮屬失智先兆？　醫生教5招自測早期徵兆

本港每10名70歲或以上長者中，便有1人患上認知障礙症。而說話常常有連接詞又容易詞窮，竟可能是腦退化的先兆。有醫生指出，當說話方式出現異常，有可能是出現腦退化的先兆。失智有5大早期徵兆，透過觀察日常對話模式，可以提早發現異常跡象。

說話方式可發現認知障礙症

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，認知障礙症其實從「說話方式」早就可以察覺，甚至可以在家進行簡單測試來了解情況。阿茲海默症(Alzheimer's Disease) 是一種常見的神經退行性疾病，影響老年人導致記憶力、思維能力和行為的逐漸衰退。

由於早期症狀不明顯，許多患者在確診時已進入中期，錯過了最佳干預時機。根據一項最新研究，大腦退化最早會影響言語功能，透過觀察日常對話模式，可以提早發現異常跡象。及時察覺，亦有助於早期診斷和治療。