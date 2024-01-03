腦退化｜年輕患認知障礙的15個風險因素

認知障礙症一直被認為是長者的「專利」，但全球每年也有逾30萬名「年輕」患者。為何認知能力在年紀輕輕的時間已開始流走？有研究就確認了15個引致認知障礙症提早出現的風險因素，或可以成為防病策略的新基礎。

結果發現，導致認知障礙症提早出現的15個風險因素，大部分都與年長人士的認知障礙症相若，包括正規教育程度較低、社會經濟地位較低、遺傳變異、無飲用酒精、酗酒和社會孤立等生活方式因素。其他還有缺乏維他命D、高C反應蛋白水平、抑鬱、中風、握力較低、聽力障礙、姿勢性低血壓、糖尿病及心臟病等健康問題。有關研究已刊載於《JAMA Neurology》。

英國兩間大學利用英國生物庫內超過35萬名65歲以下人士的資料進行追蹤，以評遺傳傾向、生活方式和環境影響等與認知障礙症的關係。

心理健康影響大

研究人員指出，結果顯示除了身體因素外，研究亦揭示心理健康對於認知障礙症也有舉足輕重的作用，如慢性壓力、孤獨和抑鬱。而過去的分析已顯示，多達四成認知障礙症病例由教育程度及生活習慣等後天因素所致。

他們又稱，結果看似沒有新意，但其實能幫助確認出一系列可改變的危險因素，並且反映了大數據的運用有助人們增加對認知障礙症的理解，幫助制訂更針對性的識別、治療和預防方法。