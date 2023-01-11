腦退化｜忘記剛剛的事、失去判斷力、個性改變 預防失智靠5招健腦

經常聽到長輩或病人詢問：忘東忘西、記憶力好像變差，我是不是得了認知障礙症？根據臺灣失智症協會的資料顯示，65歲以上的老人約每13人即有1位失智者，80歲以上的老人約每5人即有1位失智者，推估未來20年失智人口將持續攀升。
以台灣為例，失智人口數平均每天將增加近48人，等於每30分鐘便增加1位。隨著全球老年人口不斷增加，認知障礙症人口也逐年攀升，迄今醫學上仍沒有治愈的妙方，如何預防認知障礙症上身，是你我都需要了解的議題。
甚麼是認知障礙症？是疾病非正常老化
簡單來說，認知障礙症是一種疾病現象而不是正常的老化，高雄市立聯合醫院職能治療師楊紫吟表示，很多人都以為人老了就會這樣，因而忽略就醫的重要性，但事實上長輩可能已經生病，且應該要接受更進一步的治療。
認知障礙症是一種漸進式功能退化症狀的名詞，可能出現明顯的記憶力衰退、智力減退、思考障礙、社交及情緒功能障礙以及異常行為。楊紫吟分享，通常初期會遺忘剛剛發生的事情，對處理日常生活作息及過去熟悉的工作產生困難。
病人還可能出現個性及行為的改變、失去判斷力、說話時找不到合適的字眼來表達、思考障礙或是對於一些指示無法遵從等。
認知障礙症三大類 阿茲海默症為其中一種
認知障礙症有很多不同的導因，大致可分為三類：退化性認知障礙症、血管性認知障礙症和其他因素造成的認知障礙症，有時病人也會同時存在兩種或以上的病因(混合性)。楊紫吟說明，常見的退化性認知障礙症有阿茲海默症、額顳葉型認知障礙症等；血管性認知障礙症則是因為腦中風或慢性腦血管病變，造成腦部血液循環不良、腦細胞死亡導致智力減退。
認知障礙症五大核心症狀
預防認知障礙症、儲存腦本 靠5招腦力運動
邁入老年以後，除了銀行需要儲存退休金，也需要儲存腦本，國健署建議多動腦可以預防失智。高雄市立聯合醫院整理出以下增進腦力的活動，建議民眾平日多加練習，以降低罹患失智症風險。
人人皆生而平等，有一天我們會邁入老年，隨著年紀的增長，罹患失智症的風險就會提升，楊紫吟提醒，想要健康的老化，現在就要開始動腦存腦力，有效遠離認知障礙症。
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