熱門搜尋:
特首選舉 康復紀錄二維碼 消費券 金宵大廈 疫情 快速測試 烏克蘭局勢 樓價
返回
健康
2022-04-22 13:30:00

腦退化｜日日做　早早健腦抗失智

分享：
串字遊戲

不要以為年紀大才要健康抗腦退化，其實由年輕時開始活絡腦部，提高大腦的儲備，更能遠離認知障礙症及失智風險。小編今次整理了8個簡單健腦小貼士，幫助大家活腦抗失智。

 

1. 急步行

有研究顯示，短時間的劇烈運動可以增加大腦的血液流量，提升創造力及增進綜合執行能力。工作時若覺得腦閉栓或即將要參與大型會議，不妨在辦公室繞圈急步行走，或者可以帶來意想不到的效果。

急步行

有研究顯示，短時間的劇烈運動可以增加大腦的血液流量，提升創造力及增進綜合執行能力。

2. 吃點黑朱古力

黑朱古力含有豐富的礦物質，尤其是類黃酮(Flavonoids)。這物質有助消除自由基，增加大腦血液循環與氧氣輸送。有研究便指出席活動前2小時吃點黑朱古力，有助增強記憶力及提升反應能力。

黑朱古力

吃點黑朱古力，有助增強記憶力及提升反應能力。

3. 挺胸坐直

無論是坐著或時站著，都記住要挺直背脊，有助增加大腦血流量。

圓肩

挺直背脊有助增加大腦血流量。

4. 用非慣用手寫字

空閒時嘗試以非慣用手寫字，可以讓大腦跳出舒適圈，並且能強化神經連結，刺激大腦變得更加有活力。

寫字

以非慣用手寫字可強化神經連結。

5. 學習新單字

學習可以提升認知能力和整體智能，例如每日用手機程序玩玩串字遊戲，其實都是活腦的好方法。

看書

學習可以提升認知能力和整體智能。

6. 冥想

有助平靜大腦及減輕壓力，並且可以改善情緒。

冥想

冥想有助平靜大腦及減輕壓力。

7. 放空10分鐘

找個寧靜不受干擾的地方，享受10分鐘無壓力的閒餘，躺著或閉眼也可以，有助安撫全身的交感神經。

休息

放空可以安撫全身的交感神經。

8. 記下一些感恩的事

將值得感恩的事寫下並貼在可見到的地方，這樣有助放鬆、減壓及紓緩情緒。

MEMO

寫下值得感恩的事並貼在可見到的地方，有助放鬆、減壓。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受