腦退化｜日日做　早早健腦抗失智

不要以為年紀大才要健康抗腦退化，其實由年輕時開始活絡腦部，提高大腦的儲備，更能遠離認知障礙症及失智風險。小編今次整理了8個簡單健腦小貼士，幫助大家活腦抗失智。
1. 急步行
有研究顯示，短時間的劇烈運動可以增加大腦的血液流量，提升創造力及增進綜合執行能力。工作時若覺得腦閉栓或即將要參與大型會議，不妨在辦公室繞圈急步行走，或者可以帶來意想不到的效果。
2. 吃點黑朱古力
黑朱古力含有豐富的礦物質，尤其是類黃酮(Flavonoids)。這物質有助消除自由基，增加大腦血液循環與氧氣輸送。有研究便指出席活動前2小時吃點黑朱古力，有助增強記憶力及提升反應能力。
3. 挺胸坐直
無論是坐著或時站著，都記住要挺直背脊，有助增加大腦血流量。
4. 用非慣用手寫字
空閒時嘗試以非慣用手寫字，可以讓大腦跳出舒適圈，並且能強化神經連結，刺激大腦變得更加有活力。
5. 學習新單字
學習可以提升認知能力和整體智能，例如每日用手機程序玩玩串字遊戲，其實都是活腦的好方法。
6. 冥想
有助平靜大腦及減輕壓力，並且可以改善情緒。
7. 放空10分鐘
找個寧靜不受干擾的地方，享受10分鐘無壓力的閒餘，躺著或閉眼也可以，有助安撫全身的交感神經。
8. 記下一些感恩的事
將值得感恩的事寫下並貼在可見到的地方，這樣有助放鬆、減壓及紓緩情緒。