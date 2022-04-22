腦退化｜日日做　早早健腦抗失智

不要以為年紀大才要健康抗腦退化，其實由年輕時開始活絡腦部，提高大腦的儲備，更能遠離認知障礙症及失智風險。小編今次整理了8個簡單健腦小貼士，幫助大家活腦抗失智。

1. 急步行

有研究顯示，短時間的劇烈運動可以增加大腦的血液流量，提升創造力及增進綜合執行能力。工作時若覺得腦閉栓或即將要參與大型會議，不妨在辦公室繞圈急步行走，或者可以帶來意想不到的效果。