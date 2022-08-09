腦退化｜研究：食漢堡熱狗等超加工食物 或令整體認知能力下降

都市人生活忙碌，食飯當然講求速度，自然不少得漢堡包、熱狗、炸物等加工食物。惟近日一個研究指出，如超加工食物(ultraprocessed foods)超過每日卡路里攝取量的20%，可能會令整體認知能力下降。

阿茲海默症協會國際會議於上周一(8月1日)發表有關研究報告，追蹤逾一萬名平均年齡51歲的巴西人，為期10年。研究參加者中，逾半為女性及白人，屬高學歷及高收入人士。另外，研究人員亦指，巴西人喜歡食超加工食物，超加工食物佔當地人整體卡路里攝取量25%至30%。

衰退加快 28%

結果顯示，與食用最少加工食品的群體相比，食用最多超加工食物的人士，其整體認知能力下降速度快28%，而執行功能下降速度亦快25%。哈佛醫學院神經學教授坦齊(Rudy Tanzi)指出，超加工食物高糖、高鹽及高脂，會加劇身體的炎症，可能會對身體及大腦的健康構成威脅。

以成人每日約需要2,000千卡計算，若有兩成熱量、即約400千卡來自加工食品，便足以加速認知退化；而在連鎖快餐店買一份細薯條加一個芝士漢堡，熱量其實已超過500千卡。