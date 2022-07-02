腦退化｜美研究：接種流感疫苗長者 腦退化風險低40%

抵抗力較弱的長者，在流感高峰期前接種流感疫苗，可以減低染病及出現併發症的風險。美國最新研究更發現，四年內接種過流感疫苗的長者，罹患阿茲海默症的風險，比無接種疫苗的長者低40%，若每年也打針則風險將會進一步降低。
分析93萬長者數據
根據美國德州大學休斯頓醫學中心公開的數據，研究人員分析了逾93萬名65歲以上有接種流感疫苗的長者，以及相同數量但無打針長者的健康數據，並進行為期四年的跟進。
患病率相差四成
結果發現，在跟進的四年期間，接種疫苗的長者有大約5.1%確診阿茲海默症，無接種疫苗的長者患病率則約8.5%，即接種疫苗可以令患病風險減少四成之多。之前亦有其他研究指接種流感以外的疫苗也有預防阿茲海默症的效果。有關研究將刊載於《Journal of Alzheimer's Disease》。
免疫系統受疫苗刺激
研究人員認為，接種流感疫苗後可降低往後數年罹患阿茲海默症的風險，假如長者每年都接種流感疫苗，患病率將會更低。雖然目前仍未理解箇中的機制，但相信是免疫系統受疫苗刺激而產生作用，從而減低阿茲海默症的發生，未來需要進行更多研究，以拆解免疫系統及疫苗對阿茲海默症的影響，希望能找出方法治療這種常見的腦退化。