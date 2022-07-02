腦退化｜美研究：接種流感疫苗長者 腦退化風險低40%

抵抗力較弱的長者，在流感高峰期前接種流感疫苗，可以減低染病及出現併發症的風險。美國最新研究更發現，四年內接種過流感疫苗的長者，罹患阿茲海默症的風險，比無接種疫苗的長者低40%，若每年也打針則風險將會進一步降低。

分析 93 萬長者數據

根據美國德州大學休斯頓醫學中心公開的數據，研究人員分析了逾93萬名65歲以上有接種流感疫苗的長者，以及相同數量但無打針長者的健康數據，並進行為期四年的跟進。