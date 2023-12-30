腦退化｜美研究：日食一粒士多啤梨 降腦退化風險

講到冬天的水果，一定有士多啤梨，又甜又大顆的士多啤梨非常吸引！士多啤梨除了有改善血糖、增強免疫力等功效外，近日一項研究更指出，只要每日攝取一顆士多啤梨，長遠就可降低中年人患上腦退化症的風險。

招募30人 研究由辛辛那提大學研究團隊進行，招募了30名有輕度認知衰退的過重患者，並將他們平均分為兩組，兩組均每天服用一包與水混合，及與早餐一起食的補充劑，除此之外不再吃任何莓類水果，而實驗組的參加者會食一杯含整顆士多啤梨的粉末，對照組則以安慰劑代替。

士多啤梨有降低發炎反應的特性

較少被干擾記憶 研究團隊其後評估了參加者的認知能力，包括長期記憶、情緒及抑鬱症狀等。結果發現，實驗組的參加者較少被干擾記憶，亦與執行能力的整體改善有一致性，研究作者羅伯特指出，實驗組參加者在單字學習測驗中，減少語意相關術語的混淆，在進行記憶測試時，就算面對不相關單字的干擾，亦有良好的掌控度。