腦退化｜腦退化新藥 減認知功能退化27%

由腦退化引起的阿茲海默症，認知功能會隨著病情惡化而受到影響，導致患者失去自理能力，對家人及社會都是巨大的負擔，但一直沒有有效的治療可以減慢認知功能退化。這種情況或將被改寫，一項仍在臨床測試階段的新藥，可以令認知功能衰退減少近三成，成為治療新希望。

減類澱粉蛋白積聚

新藥名為Lecanemab，正在進行的第三期全球性臨床研究初步結果顯示，該藥可以減少相信是引致腦退化的元兇、在大腦內的類澱粉蛋白(amyloid)，從而令認知功能退化的速度減慢。

不過，逾兩成人用藥後出現不同程度的副作用，約2.8%人有腦水腫的情況，0.7%發生有症狀的微細出血、腦出血及鐵質積聚等，比安慰劑組的0.2%為高。而藥廠計劃明年3月前向美國監管部門申請註冊上市。