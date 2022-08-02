腦部｜按個別體質 選健腦食療

腦部為神明高度彙集之處，亦被稱為「元神之府」，因此腦部功能的正常運作，對維持生命活動十分重要。註冊中醫師鄧朗晴表示，腦部的保健除了需要確保日常飲食均衡外，亦可按不同體質選擇相應的健腦食療。

腦部深藏頭部，位於人體最上部，外為頭面，內為腦髓，因此亦被稱為「髓海」，腦部的生理功能包括主宰生命活動、精神意識，以及感覺運動。鄧朗晴指，一般人大致可分為3種體質，分別是腎精不足、氣血虧虛及痰濕體質，根據不同體質選擇對應的食療，可以起到健腦的功效。