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健康
2022-06-01 15:30:29

腦霧｜治療要補腎髓強心氣 按兩穴位改善腦霧

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腦霧｜治療要補腎髓強心氣 按兩穴位改善腦霧

腦霧｜治療要補腎髓強心氣 按兩穴位改善腦霧

本港近日的疫情雖已緩和，但不少人康復後出現「長新冠」的症狀，影響日常生活。其中一種症狀為腦霧，腦霧的症狀包括健忘、疲憊、注意力不集中等，並且會長期影響日常生活。

疲倦

腦霧的症狀影響日常生活。

心氣、肺氣虛

中醫認為，要治療腦霧可以由心、腎及肺經3方面著手，有中醫指出，新冠肺炎的康復者多數有「心氣虛」與「肺氣虛」的表徵，症狀包括疲倦、胸悶、注意力不集中、容易疲勞、呼吸短淺、健忘等，與腦霧的症狀一樣。

 

補腎髓強心氣

故中醫在治療上，會著重補腎髓及強心氣，使用的中醫方劑包括胡加龍骨牡蠣湯、四逆湯、桂枝湯加附子湯、孔聖枕中丹。方劑中含有龜板、龍骨、遠志、石菖蒲，有鎮靜及調整神經活動功能。

針灸

腦霧可透過頭皮針灸改善。

頭皮針灸

另外，亦可透過用頭皮針灸搭配耳針，改善神經內分泌。有中醫指出，當大腦受到適當的刺激，有機會可恢復某些程度的機能，受病毒攻擊的細胞亦會透刺激附近的正常組織，取代病態的細胞，而擁有正常功能的細胞，亦可透過針灸活化。

 

按壓兩穴位

一般康復者如果出現疲倦、胸悶、注意力不集中等腦霧症狀，都可以自行按壓兩個穴位，包括頭頂的「百會穴」與頸後的「大椎穴」，百會穴位於耳尖直上的頭頂處，是陽氣於頭部集結處，有助治療頭部的疾病。

而大椎穴則位於頸部後正中線上，有鎮靜安神及放鬆頸部肌肉的作用，亦可增加腦部的血液流量。

百會穴

百會穴是陽氣於頭部的集結處。

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