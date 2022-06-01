腦霧｜治療要補腎髓強心氣 按兩穴位改善腦霧

本港近日的疫情雖已緩和，但不少人康復後出現「長新冠」的症狀，影響日常生活。其中一種症狀為腦霧，腦霧的症狀包括健忘、疲憊、注意力不集中等，並且會長期影響日常生活。

心氣、肺氣虛 中醫認為，要治療腦霧可以由心、腎及肺經3方面著手，有中醫指出，新冠肺炎的康復者多數有「心氣虛」與「肺氣虛」的表徵，症狀包括疲倦、胸悶、注意力不集中、容易疲勞、呼吸短淺、健忘等，與腦霧的症狀一樣。 補腎髓強心氣 故中醫在治療上，會著重補腎髓及強心氣，使用的中醫方劑包括胡加龍骨牡蠣湯、四逆湯、桂枝湯加附子湯、孔聖枕中丹。方劑中含有龜板、龍骨、遠志、石菖蒲，有鎮靜及調整神經活動功能。