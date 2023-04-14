腦霧｜腦部機能失調？治療「新冠腦霧」注意事項

62歲的李小姐，半年前確診新冠肺炎後，咳嗽、有痰、胸口悶脹等上呼吸道的症狀，經治療後已痊愈，但卻自覺容易頭腦昏沉，提不起勁，思緒無法集中，專注力下降，除此之外容易健忘，家人跟她交代日常生活的瑣事後不一會兒就忘記，需要旁人反覆提醒，自覺確診前並無這些症狀，因此求助醫師。

染疫後反應遲鈍、健忘？需持續關注

衛生福利部臺北醫院中醫科主治醫師賴博政表示，目前許多病患確診後反應略遲鈍，目前尚未明瞭，目前推測有可能新冠病毒感染造成身體機能出現失調，也有可能因為染疫後自身免疫系統過於亢進造成。有些感染後痊愈的民眾，往往會覺得記憶力下降，思緒無法集中，不容易專注及投入工作，容易忘東忘西，反應變得稍加遲鈍不靈敏，這些症狀往往是民眾自身的感受，客觀的檢查確是正常，如果持續約一個月都沒有好轉，便建議就醫治療。