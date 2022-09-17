腫瘤｜青春痘好正常？未好又變大小心皮膚癌

一名80幾歲的林姓婆婆平時規律至診所追蹤慢性疾病，診所醫師觀察到她的上唇右側與人中有個糜爛性腫塊，將她轉至醫院就診，經切片手術後確診為「上唇惡性腫瘤」。

長青春痘是件稀鬆平常的事情，不過如果它久未消失，甚至當出現愈長愈快、變大或不規則形狀時，應多留意並且盡快就醫，可能是癌症的徵兆。一名八十多歲的林姓婆婆平時規律到診所追蹤慢性疾病，診所醫師觀察到她的上唇右側與人中有個糜爛性腫塊，將她轉至醫院就診，經切片手術後確診為「上唇惡性腫瘤」。

鱗狀細胞癌找上門 廣泛切除手術為主

衛生福利部南投醫院耳鼻喉科醫師賴文森表示，患者的切片病理報告為「鱗狀細胞癌」，是亞洲人第二常見的皮膚惡性腫瘤，好發在臉部、嘴唇、耳朵等部位，醫師會依患者的狀況與腫瘤的型態等給予個別的治療建議，廣泛切除手術治療為目前標準治療方式。早期的皮膚癌在接受手術後，大多可達到治愈的效果，不過由於病灶在臉部的關係，因此需要整形外科醫師參與手術重建，減少患者在外觀上的缺陷，進而影響身心狀態。