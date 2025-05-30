腮腺瘤或致面癱 早切除免癌變

日常照鏡如發現自己兩邊面不對稱、耳朵下方或面頰突然有腫塊或異物感，別以為只是「熱氣」！如果腫塊持續超過兩周不消退，並且有增大的跡象，令面部表情不自然，有可能患上腮腺瘤。良性的腮腺瘤，患者一般都不感到痛楚，如果腫塊突然出現痛感，或者有面癱的症狀，更可能是出現癌變，要盡快求醫。 腮腺是人體最大的口水腺，位於耳朵下方，負責分泌口水，幫助濕潤口腔黏膜，稀釋食物和分解澱粉。整形外科專科醫生麥忻華表示，大部分腮腺瘤成因不明，其他原因包括腮腺長期感染導致腮腺組織受損、口水腺結石引起慢性局部持續腫脹、一些慢性自體免疫疾病破壞人體內分泌腺，以及較罕見的淋巴瘤也有可能引致腮腺瘤。年紀大、肥胖人士、有吸煙和飲酒習慣、接受過電療的人士例如咽喉癌、鼻咽癌患者、長期接觸橡膠或石棉等材料的人士都是高危一族。

可惡化致癌 腮腺瘤八成屬於良性，常見的類型包括多形性腺瘤(pleomorphic adenoma)和沃辛腫瘤(Warthin's tumor)。多形性腺瘤若不治療，或在多年後變成惡性，而沃辛腫瘤變惡性的風險較低。麥忻華指出，「如腫瘤壓住面部神經，會引致面癱，嚴重會令嘴角無力、流口水及眼睛無法閉合。除影響面部功能，如果腫瘤比較接近皮膚，會像雞蛋般凸出來，體積大的腫瘤更可能令整塊臉皮下墜，對外觀也有很大影響。」而惡性的腫瘤則有可能出現痛楚及引致面癱，更加要及早處理。醫生會透過臨床檢查、抽組織化驗及醫學造影檢查去診斷腮腺瘤。 外科手術切除 不論腮腺瘤屬於良性或惡性，治療主要都是透過外科手術切除。麥忻華解釋，外科醫生通常會透過耳朵附近的切口切除腫瘤，盡量將傷口隱藏在皮膚摺位。如腫瘤體積大令皮膚下墜，醫生會同時切走多餘的皮膚。過程中醫生會使用神經監測系統，減低面神經受損的風險。「小部分嚴重的患者，可能需要切除面神經，再透過做神經重建手術，取身體其他部位的神經線接駁，以恢復面神經功能。」若腫瘤確診為惡性，則可能需要進一步的電療或化療。 手術後患者通常1至3天內恢復日常飲食，但若影響到面部神經，則可能需要注意進食方式，以防漏水或難以咀嚼。如果有暫時性影響到神經線面癱的情況，醫生會建議患者用微電流儀器，刺激面部肌肉以防萎縮。

切勿諱疾忌醫 麥忻華表示，曾有一位約50歲的患者，長有3厘米的良性多形性腺瘤，即使腫瘤不斷增大，亦不願接受手術治療。直至有皮膚潰瘍和出血，兼有面癱情況，到急症室求診時，腫瘤已增大至9厘米，並轉變成惡性腫瘤。患者最終需要進行較複雜的手術，不能夠保留面部神經線，需要做神經線轉移和接駁，以及皮瓣重建，還要接受電療。若肯及早治療，便能夠用簡單的手術處理。雖然大部分腮腺瘤屬於良性，但絕對不能輕視，及早檢查、及早治療才是良策。