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健康
2023-10-21 08:00:00

腰圍正確量法及標準數字你要知　中央肥胖增健康風險 （附尺寸換算對照表）

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【腰圍】正確量法及標準數字你要知（附尺寸換算對照表）

腰圍是量度健康其中一個很重要的指標，立即與Bowtie 健康資訊團隊了解腰圍的正確量度方法、腰圍尺寸對照、標準腰圍及中央肥胖的健康風險。

如何正確量度腰圍？

  1. 將放於腰間的物件(如錢包或手機)移走
  2. 量度位置以最後一條肋骨底部邊緣髂骨頂部的中間水平線為準
  3. 將量尺準確地套於腰部外圍，避免擠壓腹部組織，以厘米作單位記錄

腰圍尺寸對照表

腰圍尺寸對照表（資料來源︰Bowtie 保泰人壽） 腰圍尺寸對照表（資料來源︰Bowtie 保泰人壽） 腰圍尺寸對照表（資料來源︰Bowtie 保泰人壽） 腰圍尺寸對照表（資料來源︰Bowtie 保泰人壽） 腰圍尺寸對照表（資料來源︰Bowtie 保泰人壽） 腰圍尺寸對照表（資料來源︰Bowtie 保泰人壽）

腰圍怎樣才算標準？

女性一般腰圍要維持在80厘米（31.5吋）以下才算標準，而男性則在90厘米（35.5吋）以下，因為超出此腰圍會被視為中央肥胖。

腰圍過粗可能反映中央肥胖

中央肥胖與慢性疾病或損傷風險的關係密切︰

  • 二型糖尿病︰中央肥胖人士患二型糖尿病的風險是一般人的 2.14倍
  • 冠心病︰研究顯示，腰圍大於 88厘米與腰圍低於71厘米的女性相比，前者患冠心病的風險是後者的 2.75倍
  • 中風︰中央肥胖與中風或短暫缺血性中風的風險有關
  • 癌症︰有充分的證據證明中央肥胖會導致大腸癌、子宮內膜癌和胰腺癌
  • 非酒精性脂肪肝︰中央肥胖人士患非酒精性脂肪肝的風險是一般人的2.34倍
  • 膽囊疾病 ︰腰圍每增加 10 厘米，膽囊疾病的風險便增加 46%
  • 認知障礙症︰中年的中央肥胖增加患上認知障礙症的風險
  • 髖骨骨折︰腰圍每增加10厘米，男性髖骨骨折的風險便增加 57%，而女性則增加 32%

中央肥胖直接令三高（高血壓、高血糖、高血脂）風險提升，長遠令患上心臟病、中風及癌症等危疾的機會大大增加。要應對肥胖帶來的風險，均衡飲食及恒常運動當然是不二法門。

本文獲Bowtie 保泰人壽授權轉

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