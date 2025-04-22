腰椎滑脫腳麻10年！「術前止痛＋微創手術」幫助術後快恢復

一名年逾七旬的長者腰腿痠痛、腳麻長達十年，痛到坐立難安、如廁卡關，就醫檢查發現是腰椎滑脫壓迫神經導致劇痛，須以手術治療。經過與醫生討論，建議術前先注射止痛劑斷開疼痛記憶，再執行精準的微創手術，3個月後行動能力恢復如常。

術前止痛阻斷痠痛訊號 斷開疼痛記憶、大幅縮短住院時間

北醫附醫神經外科暨臺北神經醫學中心研究副院長林建和解釋，大腦會對疼痛產生記憶，痛的時間持續愈久，記憶會愈難消除，即便透過手術去除疼痛的病因，疼痛記憶仍會存在，而臨床統計，術後因疼痛躺在病床的時間愈久，恢復速度就愈慢。

為此，個人化多模式微創腰椎痠痛控制策略是術前一天先注射止痛效果可維持一周的止痛劑，手術當天在腰椎附近打局部麻醉藥，阻斷痠痛訊號進入神經系統，避免形成神經性疼痛的記憶，接著再展開手術。在腰側開兩個長約3公分的小傷口，伸入器械先做減壓手術，清除骨刺、切除腹側突出的小面關節，恢復脊髓腔寬度，讓長期被壓迫的腰椎第五神經伸展自由，再放上支架，打上骨釘，完成骨融合的固定手術。

林建和醫生解釋，術前止痛主要是讓神經感覺不到受傷，術後發炎和疼痛就會下降，雖不至於完全感覺不到痛，至少可將疼痛感降到最低，也可同時減少術後止痛藥劑量，加速術後恢復，縮短住院時間。