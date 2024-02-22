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健康
2024-02-22 13:30:16

腰痛竟是腎中風！心房顫動莫輕忽，冷凍導管消融術解析，心臟專科醫師圖文懶人包

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腰痛竟是腎中風！心房顫動莫輕忽，冷凍導管消融術解析，心臟專科醫師圖文懶人包

腰痛竟是腎中風！心房顫動莫輕忽，冷凍導管消融術解析，心臟專科醫師圖文懶人包

「有一位40歲的男士，因為左腰痛來到急診室。」新竹馬偕醫院心臟內科林柏霖醫生表示，「檢查發現，居然是心房顫動造成的血栓流到腎動脈，而造成腎臟中風。」

經過醫療團隊緊急手術，取出左腎動脈裡的血栓，成功保住了腎臟。林柏霖說，為了避免心房顫動持續形成血栓導致嚴重併發症，建議患者要積極處理。該患者選擇接受冷凍導管消融術，順利恢復正常心律，也預計未來再度中風的風險會降低。

心房顫動為臨床常見的一種心律不整，好發在65歲以上的中老年人身上，因此隨著人口老化的趨勢，患病人口的比例也愈來愈高。林柏霖說，高血壓、高血脂、糖尿病、心肌梗塞、心臟衰竭等皆是引起心房顫動的危險因子。另外，像是甲狀腺亢進、肥胖、睡眠窒息症也會增加心房顫動的風險。

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心房顫動是心房受到異常電訊號刺激而出現快速且不規則收縮。林柏霖表示，心房顫動發作時大約20%的病人沒有明顯症狀，所以完全不曉得自己的心律有問題。由於心室收縮的速率可能忽快忽慢，患者可能出現心悸、胸悶、頭暈、虛弱無力、呼吸急促等症狀。

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同時心房顫動可能導致血液滯留，而漸漸形成血塊。林柏霖解釋，當血塊脫落，隨著血液流出心臟，就會造成嚴重併發症。比如血塊流入冠狀動脈，會造成心肌梗塞；血塊流入腦部，會造成腦中風；血塊流入腎臟，會造成腎中風；血塊流入腸系膜，會造成腸中風；血塊流入四肢，會造成肢體中風。這些併發症都相當棘手，可能導致失能，甚至危及性命。

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林柏霖強調：「心房顫動會大幅提高中風的風險，最好能早期發現，早期介入治療！」

大家可以透過例行性健檢中的心電圖診斷心房顫動，不過尚有部分患者屬於陣發性心房顫動，偶而發作後過一陣子又恢復正常心律。林柏霖說，若必要時可使用24小時連續心電圖或是植入式心律監測器，長時間紀錄心律，才能夠正確診斷。目前則有些智慧型穿戴裝置亦提供測量心電圖的功能，若發現心律異常的狀況，務必盡快就醫，由心臟科醫生進行判讀。

積極治療心房顫動，才能降低中風風險

心房顫動的治療方式，可以用ABC口訣來說明。林柏霖說，A是Anticoagulant(使用抗凝血劑)；B是Better Rhythm Control(積極控制心律)；C是Comorbidity(治療共病症)，針對心房顫動患者，必須同時治療各種共病症，例如高血壓、高血脂、糖尿病等。

使用抗凝血劑，能夠避免形成血液形成血栓。林柏霖說，在控制心律方面可以用藥物或手術的方式來治療心律不整，手術方式包含傳統電氣燒灼術與新式冷凍導管消融術。

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心房顫動手術治療是以心導管的方式進行。林柏霖說明：在接受半身麻醉後，醫師會從患者鼠蹊部的股靜脈穿刺，放入導管延伸到右心房，再從右心房穿刺進入左心房。

由於導致心房顫動的異常電訊號大多來自肺靜脈，所以手術目的就是阻隔異常電訊號的傳遞。林柏霖解釋，傳統電氣燒灼術是在肺靜脈周圍進行點狀燒灼，而冷凍消融術是使用冷凍球囊，利用低溫造成連續性電訊號的破壞。

「傳統電氣燒灼術是以導管前端，沿著肺靜脈開口周圍，一點一點地進行燒灼。利用熱能讓局部組織發生凝固性壞死，阻斷電訊號。」林柏霖說，「新式冷凍導管消融術，是將一個球囊放入肺靜脈，接著注入液態的冷凍劑，讓球囊的溫度下降到攝氏零下30度至50度，造成一圈連續性的冷凍損傷阻隔異常電訊號。冷凍導管消融術的優勢在於手術時間約可縮短一半，大約兩個小時左右。因為手術時間短，安全性就會提高，也可以降低病人在手術過程中，因為時間過久而感到不適的發生。但還是提醒，若病患面臨術式的選擇，必須根據自身狀況和醫生討論，才能選擇最適合患者的方案！」

腰痛竟是腎中風！心房顫動莫輕忽，冷凍導管消融術解析，心臟專科醫師圖文懶人包

「針對心房顫動，一定要及早發現、及早治療。」林柏霖說。

年紀較大、具有危險因子的人士要注意自己的心律是否規則，定期檢查才能及早發現問題。一旦發現有心房顫動，特別是陣發性心房顫動或者已經造成症狀的心房顫動，都要積極介入治療，利用藥物或手術的方式，將心房顫動的問題根除。

貼心小提醒

心房顫動發作時可能沒有明顯症狀，但是心房顫動會造成5倍以上的中風機率，是個非常需要重視的疾病。林柏霖叮嚀，建議大家平時要好好控制血壓、血脂、血糖，維持規律運動及正常作息，避免食煙、喝酒。

如果出現心悸、頭暈、胸悶、無力、呼吸急促等症狀，便要盡快就醫。早期發現、早期治療心房顫動才能降低中風的機會！

【本文由「照護線上」授權轉載，原文出處：https://ww.careonline.com.tw/2024/02/atrial-fibrillation.html

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