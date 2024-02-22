腰痛竟是腎中風！心房顫動莫輕忽，冷凍導管消融術解析，心臟專科醫師圖文懶人包

「有一位40歲的男士，因為左腰痛來到急診室。」新竹馬偕醫院心臟內科林柏霖醫生表示，「檢查發現，居然是心房顫動造成的血栓流到腎動脈，而造成腎臟中風。」 經過醫療團隊緊急手術，取出左腎動脈裡的血栓，成功保住了腎臟。林柏霖說，為了避免心房顫動持續形成血栓導致嚴重併發症，建議患者要積極處理。該患者選擇接受冷凍導管消融術，順利恢復正常心律，也預計未來再度中風的風險會降低。 心房顫動為臨床常見的一種心律不整，好發在65歲以上的中老年人身上，因此隨著人口老化的趨勢，患病人口的比例也愈來愈高。林柏霖說，高血壓、高血脂、糖尿病、心肌梗塞、心臟衰竭等皆是引起心房顫動的危險因子。另外，像是甲狀腺亢進、肥胖、睡眠窒息症也會增加心房顫動的風險。

心房顫動是心房受到異常電訊號刺激而出現快速且不規則收縮。林柏霖表示，心房顫動發作時大約20%的病人沒有明顯症狀，所以完全不曉得自己的心律有問題。由於心室收縮的速率可能忽快忽慢，患者可能出現心悸、胸悶、頭暈、虛弱無力、呼吸急促等症狀。

同時心房顫動可能導致血液滯留，而漸漸形成血塊。林柏霖解釋，當血塊脫落，隨著血液流出心臟，就會造成嚴重併發症。比如血塊流入冠狀動脈，會造成心肌梗塞；血塊流入腦部，會造成腦中風；血塊流入腎臟，會造成腎中風；血塊流入腸系膜，會造成腸中風；血塊流入四肢，會造成肢體中風。這些併發症都相當棘手，可能導致失能，甚至危及性命。

林柏霖強調：「心房顫動會大幅提高中風的風險，最好能早期發現，早期介入治療！」 大家可以透過例行性健檢中的心電圖診斷心房顫動，不過尚有部分患者屬於陣發性心房顫動，偶而發作後過一陣子又恢復正常心律。林柏霖說，若必要時可使用24小時連續心電圖或是植入式心律監測器，長時間紀錄心律，才能夠正確診斷。目前則有些智慧型穿戴裝置亦提供測量心電圖的功能，若發現心律異常的狀況，務必盡快就醫，由心臟科醫生進行判讀。 積極治療心房顫動，才能降低中風風險 心房顫動的治療方式，可以用ABC口訣來說明。林柏霖說，A是Anticoagulant(使用抗凝血劑)；B是Better Rhythm Control(積極控制心律)；C是Comorbidity(治療共病症)，針對心房顫動患者，必須同時治療各種共病症，例如高血壓、高血脂、糖尿病等。 使用抗凝血劑，能夠避免形成血液形成血栓。林柏霖說，在控制心律方面可以用藥物或手術的方式來治療心律不整，手術方式包含傳統電氣燒灼術與新式冷凍導管消融術。