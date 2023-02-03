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健康
2023-02-03 11:42:33

腰痛肩痛｜肋骨凸出 影響外觀更加易受傷？

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肋骨凸出 影響外觀更加易受傷？

肋骨凸出 影響外觀更加易受傷？

肋骨凸出(flared ribs)雖然不常聽，但實質上也很常見，即最底的肋骨會凸出來，而左右兩邊多數會不平衡。由於它不會帶來不適和痛楚，令大家以為僅屬外觀問題。除了先天原因外，姿勢不良、呼吸方法不當都有可能形成肋骨凸出，幸而也有方法可以改善。

 

引起腰痛肩痛

不少人因呼吸引致肋骨凸出，當呼吸時沒有將所有肺部內的空氣呼出，並形成習慣的話，一直留存在肺部的空氣會將肋骨推出；而肋骨被推出之後，又更難將空氣徹底呼出，形成惡性循環。除呼吸問題外，肋骨凸出另一方面還會影響背部，可以想像肋骨凸出時，胸椎會維持在伸展狀態，變相令到下斜方肌、前鋸肌等減弱，繼而肩關節的穩定性就會下降，並發生上斜方肌、二頭肌代償問題，使肩關節容易受傷、勞損、出現痛症和減低活動度。至於下背，也會因為身體要保持平衡而形成骨盆前傾，令腰椎壓力增加，容易拉傷腰部肌肉，甚至椎間盤突出。以下兩個練習可以幫助改善肋骨凸出狀況，先學習正確呼吸方法徹底狀空氣呼出，再強化核心肌肉，維持肋骨於正確位置。

肩痛

原來肩痛都可與肋骨凸出有關。

呼氣練習

  1. 先躺在瑜伽墊上，雙腳曲起或踩在牆上，確保整個腰背貼住地面。
  2. 將肋骨凸出一邊的手伸直，貼近耳邊放在地上。
  3. 另一手拿著氣球或飲管，然後以口慢慢呼氣到最盡。

註：呼氣數次之後，已可發現肋骨凸出有所改善。每日做3至5次，其餘時間可留意自己的呼吸和肋骨狀況，避免凸出情況惡化。

呼氣練習

呼氣練習

Dead Bug

  1. 先躺在瑜伽墊上，雙腳曲起，髖及膝均呈90度，雙手舉起指向天。
  2. 左手右腳同時向地面擺和伸直，然後回到原處。
  3. 返回原處的同時，右手左腳開始向地面方向擺動和伸直。
  4. 期間保持呼吸暢順，做30次為一組，做2組。
Dead Bug

Dead Bug

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