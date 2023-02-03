腰痛肩痛｜肋骨凸出 影響外觀更加易受傷？

肋骨凸出(flared ribs)雖然不常聽，但實質上也很常見，即最底的肋骨會凸出來，而左右兩邊多數會不平衡。由於它不會帶來不適和痛楚，令大家以為僅屬外觀問題。除了先天原因外，姿勢不良、呼吸方法不當都有可能形成肋骨凸出，幸而也有方法可以改善。

引起腰痛肩痛

不少人因呼吸引致肋骨凸出，當呼吸時沒有將所有肺部內的空氣呼出，並形成習慣的話，一直留存在肺部的空氣會將肋骨推出；而肋骨被推出之後，又更難將空氣徹底呼出，形成惡性循環。除呼吸問題外，肋骨凸出另一方面還會影響背部，可以想像肋骨凸出時，胸椎會維持在伸展狀態，變相令到下斜方肌、前鋸肌等減弱，繼而肩關節的穩定性就會下降，並發生上斜方肌、二頭肌代償問題，使肩關節容易受傷、勞損、出現痛症和減低活動度。至於下背，也會因為身體要保持平衡而形成骨盆前傾，令腰椎壓力增加，容易拉傷腰部肌肉，甚至椎間盤突出。以下兩個練習可以幫助改善肋骨凸出狀況，先學習正確呼吸方法徹底狀空氣呼出，再強化核心肌肉，維持肋骨於正確位置。