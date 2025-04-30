腰痠背痛可能不是姿勢問題！中醫師解析「肌少症」元兇及改善方法

現代人常常感覺腰痠背痛，尤其長時間坐在辦公室缺乏活動，更容易出現這類問題。但你知道嗎？其實「肌少症」也可能是腰背痠痛的背後原因。初鳴堂中醫診所院長周大翔中醫師表示，隨著年紀增長，人體的組成結構也會發生變化。即使體重沒有改變，代謝能力仍會因老化而逐漸下降，導致脂肪比例增加。當脂肪過度堆積在肌肉組織或腹部內臟周圍時，就容易造成肌肉流失，讓肌肉量與功能逐漸退化，進而發展成肌少症。簡單來說，當肌肉流失的速度大於合成的速度時，就會出現肌肉量減少與肌力下降的情形。

肌肉會隨年齡減少？ 40 歲後就要注意

周大翔中醫師指出，為甚麼肌肉量會隨著年齡增加而減少？在年輕時，即使不刻意鍛煉，肌肉也會持續生長，到了20多歲會達到高峰。但過了40歲之後，肌肉便會慢慢開始減少；到了60歲以後，流失速度會變得更快。其中原因是由於年紀愈大，肌肉的合成反應會隨之降低。若沒有隨著年齡增加而補充足夠的蛋白質，就無法維持肌肉合成的平衡。對女性而言，到了40至50歲之間，抑制肌肉分解的荷爾蒙分泌也會開始減少，因此更容易出現肌肉流失的情形。

本體感覺下降＋脊椎改變 讓肌少症引發腰痠背痛

當肌肉變得無力時，人體的荷重感受器與本體感覺功能也會出現變化。再加上脊椎結構改變，導致身體重量分布不平均，軀幹兩側受力就會不平衡。年輕人因本體感覺正常，能夠自行修正姿勢，但老年人因本體感覺變差，無法及時調整，就會加劇重量偏向一側，導致局部肌肉疲勞。久而久之，便會產生腰痠背痛的問題，甚至進一步引發脊柱側彎。當許多老年人的脊椎出現嚴重側彎時，會造成兩側肌肉受力不均，進而加劇肌肉無力，並可能牽扯到脊椎神經，進而引發疼痛；這類疼痛反而會抑制肌肉的活動力，形成惡性循環。