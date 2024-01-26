腰痠背痛｜坐30分鐘要起身行5分鐘 防肌肉鬆弛

無論是成人還是兒童，大部分都是坐多過行，連續坐幾小時十分常見，但經常久坐容易引致腰痠背痛。因此每坐了30分鐘便應休息5分鐘，起身走走路或至少站立伸展一下，加上按壓雙腳的穴位，有助促進血液循環和放鬆肌肉，減緩久坐產生的不適感覺。

久坐傷肉 長時間坐著不動，即使姿勢維持正確，依然會造成肌肉和筋膜的緊繃，不但可以引起痠痛不適，更可能導致其他問題，例如中醫理論便認為「久坐傷肉」，因為久坐會引起全身肌肉鬆弛甚至萎縮，而且「脾」主肌肉，當脾胃功能失調、消化狀況變差時，肌肉也會失去正常的營養來源，肌肉因而容易流失，新陳代謝亦會下降。

規律運動 工作或上學時未必可以避開久坐，但如何才能減低久坐的影響？有研究便指出，若持續進行坐著等靜態活動，只要每30分鐘休息5分鐘，如行路或伸展，便可以減低久坐對健康的損害，幫助控制血糖及血壓。除了要定時起身休息之外，大家也需要養成規律運動的習慣，才能維持健康狀況。