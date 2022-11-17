腰粗易影響身體健康！BMI正常都可以腰圍過大

國民健康署吳昭軍署長提醒，判斷內臟脂肪堆積最簡易的方法就是量腰圍，因為BMI無法反應內臟脂肪的堆積程度，而成年男性腰圍大於90公分、女性大於80公分就要小心內臟脂肪過多的問題。

飲食西化及生活習慣不良等因素，腰圍超標是常見的健康問題，依據2017至2020年台灣營養健康調查指出，19歲以上民眾超過五成有腰圍過大的情形；再者，即使身體質量指數(Body Mass Index；BMI)屬於正常，仍有近兩成腰圍過大，顯示民眾比較會注意體重控制，但容易輕忽腰圍管理。

小心腰圍增加 疾病就跟著來

研究也指出，隨著腰圍的增加，血壓、血糖及壞的膽固醇等也會顯著增加，導致罹患心血管疾病及糖尿病的風險升高。體重必須透過體重計而得知，但腰圍容易從外觀、購買或穿著衣服時得知，並經由量尺測量腰圍真正的大小；腰圍過大表示腹部肥胖、內臟脂肪多，內臟脂肪堆積過多會影響代謝。

國民健康署吳昭軍署長提醒，判斷內臟脂肪堆積最簡易的方法就是量腰圍，因為BMI無法反應內臟脂肪的堆積程度，而成年男性腰圍大於90厘米、女性大於80厘米就要小心內臟脂肪過多的問題；平時應養成定期量測及記錄腰圍的習慣，並透過少油、少鹽、少糖及高纖的健康飲食原則及每周150分鐘的規律運動，做好自身的腰圍管理，為健康把關。