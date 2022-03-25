腰背痛及肩頸痛纏身？ANKH機能再生拆解2大痛症成因及治療方法 新冠肺炎抗疫留家切記保持良好姿勢

疫情嚴峻，不少人都選擇留家抗疫，外出意慾大減，無論上網課、在家工作，還是購物、叫外賣，坐在電腦前或手執智能手機便可完成。加上，運動場地及健身中心因應政府防疫措施持續關閉，數數手指，你有多久沒有做運動？長時間姿勢不良及身體缺乏鍛鍊，久而久之自然「周身骨痛」，最常見的就是腰背痛和肩頸痛。不想繼續受痛症困擾，就要懂得分辨痛症類別及成因，才能對症下藥，擊退痛症。 2 大常見痛症：腰背痛及肩頸痛

腰背痛 腰背痛分為急性和慢性，急性腰背痛指疼痛持續3個月內，常見成因包括姿勢不良、背部拉傷、外傷骨折脫位等。而慢性腰背痛則指疼痛持續三個月以上，成因包括骨關節炎、椎間盤突出、脊椎退化、骨質疏鬆症等。若出現「警號」，如腰背肌肉緊張疼痛、長期站立或久坐時腰背肌肉容易酸軟疼痛、感到臀部或大腿疼痛、麻痺、乏力，就需要多加留意。 肩頸痛 而肩頸痛大多因為姿勢不良、缺乏運動、血液循環不佳而引起。長期使用電腦或低頭使用手機的人士較容易患上慢性肩頸痛，因肩頸肌肉長時間處於繃緊狀態，漸漸演變成肩頸痛。尤其姿勢不良會影響頸部脊椎弧度，加劇關節損耗，導致椎間盤突出及骨關節炎等症狀。有肩頸、上肢、上背部疼痛、手及肩膀麻痺無力、頭痛、頭暈等情況，就要提高警覺。 肩頸痛腰背痛勿掉以輕心 嚴重可影響日常生活 由於不少人認為肩頸痛及腰背痛只是都市人常見小毛病，當痛症出現時便單純依靠藥物、止痛貼和按摩紓緩，採取「頭痛醫頭，腳痛醫腳」的態度。然而，長期服食非類固醇消炎藥，有機會導致胃出血、影響腎功能等副作用；而搽止痛藥膏或使用止痛貼有機會出現接觸性皮膚炎；至於按摩則更是治標不治本，只起到放鬆肌肉筋骨的作用。不想痛楚反覆出現，嚴重至影響日常生活？不妨參考以下3個預防及紓緩痛症的方法：

1. 保持良好坐立姿勢，勤做正確運動 預防肩頸痛及腰背痛的最好方法就是時刻保持良好坐立姿勢。避免習慣把手肘靠在桌面或椅靠上，或下背未能完全貼到椅背上，導致下背部受力；電腦螢幕和鍵盤需根據個人身高與椅子高度調整，不要習慣身體前傾和彎腰駝背。再忙也要適時正確活動一下筋骨，避免肌肉因維持同一姿勢太久而過於繃緊。 2. 配合食療改善痛症 從中醫角度，調養體質也能改善身體的退化，繼而改善痛症，如豆製品能防止骨質疏鬆症，枸杞可以紓緩風濕或腎氣不足、腎水不足所引起的痠痛等。同時建議戒口，避免進食生冷寒涼、酸辣油膩等食物，防止加重痛症症狀。 3. 尋求專業治療 持續痛症患者最好尋求專業治療。惟坊間有不少痛症治療診所選擇，患者都希望治療持續見效，而非短暫性，所以既專業、有豐厚經驗又一站式的服務正是患者所需。當中「ANKH機能再生—痛症健康集團」推出的RDS極速去痛技術療程，一直都有不少用家分享治療心得。RDS為ANKH機能再生的專利技術：R-Restore修復痛患、D-Detox去瘀排酸、S-Strengthen強化鞏固。除了提供高端技術外，ANKH機能再生更擁有專業團隊，包括中醫、運動科學顧問及營養師等，確保患者可有效改善痛症。整個療程會先找出痛症成因，再咨詢註冊中醫師及運動科學顧問，度身制定治療方案。當中使用多項經美國FDA和歐盟CE認證的先進儀器及技術，即時緩解各種痛症，去瘀排酸，長久強化機能，可大幅減低肩頸痛及腰背痛的復發機會。

ANKH 機能再生備受醫護人員信賴 真實用家一致好評 要知道一間機構或公司的服務好唔好以及是否值得信賴，可從其經驗及有否獲得業界肯定來衡量。擁有13年治痛症經驗的ANKH機能再生，是香港首間獲得由香港醫護學會及西醫工會會董頒發「最受醫護人員信賴－痛症治療品牌大獎」的企業。而ANKH機能再生為協助有意尋求專業診治人士了解更多相關痛症的治療成效，更會在網站分享真實客戶評價。

呂小姐——腰背痛患者 腰背痛患者呂小姐是典型的工作狂，因坐姿不良及生活緊張，導致肌肉長期繃緊，不慎造成椎間盤突出，椎間盤長期受壓，形成刀割般痛楚。呂小姐表示經過3次RDS治療，由整個下身承受劇烈痛楚，到現在走路不再一拐一拐，已顯著改善痛症，大大縮短復原時間。

除了肩頸痛和腰背痛外，ANKH機能再生同樣能有效去除肩周炎（五十肩）、關節痛、膝關節痛、坐骨神經痛、足底筋膜炎、網球肘及彈弓手等各主要痛症。 梁小姐——肩周炎患者 患者梁小姐因車禍患上肩周炎超過10年，左邊肩膀長期刺痛，無法側睡，更抬不起手臂，大大影響日常生活。試過坊間不少方法都成效不大，梁小姐表示ANKH機能再生的RDS治療最為有效，2次治療後痛楚已大幅減少，現時左手活動更自如，日常生活不再受以往痛症限制。 ANKH機能再生—痛症健康集團提供完善痛症管理服務、健康保健及有機健康產品，從根源解決客人痛症問題，令身體機能回復健康。ANKH機能再生不只提供RDS極速去痛技術療程，還著手提供持續性保健服務，有註冊中醫師及運動科學顧問在生活習慣、飲食和運動上給予建議，亦提供多種天然有機健康產品助客人調養體質。 做足防疫措施 保障客戶健康 鑑於新冠疫情嚴峻，ANKH機能再生—痛症健康集團所有分店現已實施多項抗疫衛生措施，包括全線分店使用有效對抗新冠病毒的TX-5納米空氣觸媒消滅99.9%細菌、旗下員工均已接種新冠疫苗、使用醫療級空氣淨化機Wynd Max加強空氣淨化、定時清潔公共空間，以及加強消毒房間、毛巾及床墊用品等，全方位保障客戶健康。