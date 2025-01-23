腰臀比高易增心血管疾病失智風險？ 醫生教3招改善身形

身形不只影響外觀，更可能會影響健康！有醫生指，腰部或臀部比例高容易增加患上心血管疾病和失智，甚至死亡率的風險。醫生提出3大方法改善腰臀比例。

如何計算腰臀比例？ 婦產科專科醫生周維薪在其facebook專頁上分享指，腰臀比例(Waist-to-Hip Ratio, WHR)是一個經常被忽視但卻相當重要的指標，它不僅反映健康狀況，也透露女性在生殖健康與吸引力方面的關鍵訊息。 腰臀比公式：腰圍÷臀圍(W⁄H) 理想腰臀比例是多少？ 研究顯示，女性理想的腰臀比例通常介於0.65至0.8之間(部分資料為0.75)。這個範圍不單是外觀，更是健康和生育能力的象徵。從演化的觀點來看，理想的腰臀比暗示了以下兩個重要因素： 低內臟脂肪比例：這是健康體態的關鍵標誌，過多的內臟脂肪會增加代謝疾病和心血管問題的風險。 生育狀態：腰臀比也可被視為「適合生育」的訊號，提醒潛在伴侶該女性正處於最佳生育年齡。

3類人易腰臀比超理想範圍 周醫生指出，以下三種情況可能導致腰臀比例超出理想範圍： 1. 胰島素抗阻會導致腹部脂肪過度堆積，從而增加腰臀比。高危人群包括： 多囊性卵巢症候群(PCOS)患者

生過巨嬰(出生體重超過4,000克)的女性

有妊娠糖尿病病史的人

家族有糖尿病病史的人 2. 雄性素過高

體內雄性激素過高會改變脂肪分布，特別是促使腹部脂肪的堆積，進一步加劇胰島素阻抗。可能伴隨以下特徵： 長期痘痘或油性皮膚

身體多毛或脫髮

肩膀及背部肌肉較厚實 3. 卵巢功能下降

進入更年期後，雌激素水平下降，女性的脂肪儲存部位會發生變化，更多地集中於腹部。因此，更年期後的女性需要更加努力來維持健康的腰臀比。



腰臀比例過高易增心血管疾病失智風險 周醫生強調，當腰臀比例過高，不只會影響美觀，還可能帶來以下健康風險： 死亡風險上升：

研究顯示，女性的腰臀比每增加0.1單位，生育率可能下降30%，同時心血管疾病和代謝疾病的風險顯著上升。 慢性發炎：

內臟脂肪比例的增加會促進體內的慢性炎症反應，這與糖尿病、失智症等疾病的發展密切相關。 心血管問題：

腰臀比過高的人更容易出現高血壓、高血脂等心血管問題，這是導致中老年女性死亡的重要原因之一。 而男性的理想的腰臀比介於0.95至1.0，與女性標準明顯不同，因為女性的腰臀比控制在0.9以內可降低死亡風險，這反映了不同性別在脂肪分布和健康風險上的差異。

3招不節食改善身形 周維薪醫生指，所幸腰臀比例可以通過健康的生活方式來改善，他列出有3大方法，可以有效改善問題： 1. 飲食調整：減少加工食品和高糖飲料的攝取，增加高纖維蔬菜、水果和全穀類食物的比例，以有效降低內臟脂肪。

2. 定期運動：結合核心肌群訓練(如平板支撐、仰臥起坐)和有氧運動(如快走、游泳)，能幫助減少腹部脂肪，進而改善腰臀比。

3. 荷爾蒙平衡：若出現內分泌失調的情況，例如多囊性卵巢症候群或更年期症狀，建議在醫生指導下進行荷爾蒙調理，以達到內外平衡。 周醫生指，腰臀比不只是吸引力的標誌，更是一個重要的健康指標，反映內臟脂肪比例、代謝狀況及生殖健康。如果發現腰臀比例異常或小腹脂肪難以消除，建議避免採取極端的節食方式，應先檢查是否存在內分泌失調，並從生活方式和健康管理入手改善。