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健康
2023-09-28 13:40:00

腳臭丨腳汗多 5種臭味反映隱疾 懶理何止香港腳

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《蠟筆小新》裡面小新爸爸野原廣志出晒名「臭腳」宇宙最強！(互聯網圖片)

《蠟筆小新》裡面小新爸爸野原廣志出晒名「臭腳」宇宙最強！(互聯網圖片)

《蠟筆小新》裡面小新爸爸野原廣志出晒名「臭腳」宇宙最強！殺人級臭襪可以將外星人弄暈，就連玩具廠都要炮製玩具重現呢種腳臭！

腳臭原因？

原來人類雙腳掌共有逾25萬條汗腺，據統計雙腳每平方厘米就有620條汗腺，密度遠高於其他部位。如同之前文章提及，流汗本應是清爽無味，但腳掌長期處於潮濕及密閉空間，細菌容易孳生，才會在出汗後瞬間產生異味。外國有研究發現腳掌最常出現的細菌便是「表皮葡萄球菌」，它能分解腳汗裡的「白氨酸」，進而轉化成「異戊酸」。而異戊酸能產生一種刺鼻的酸腐味道，那就是腳臭的來由。值得一提，口臭的來源也是來自異戊酸。

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5種腳臭味反映隱疾

有腳臭已經難頂，原來不同類型的腳臭味，多少反映身體出現疾病警號。如前文所指的異戊酸，反映多汗症問題；如聞起來像尿騷味，或是腎臟出現問題；如果是濃烈酸味，代表肝臟有問題；如果是臭蘋果味，或是患上糖尿病；若果是像腐肉般的屍臭味，要小心或已罹患癌症。

以為臭就唔理，原本長期腳臭會「進化」成腳氣，令腳掌痕癢、趾間紅腫脫皮、水泡甚至潰爛。除了一般俗稱「香港腳」的足癣，也會增加患灰甲的風險。

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腳臭如何解決？

  1. 足部衛生：洗澡時記得要清潔腳趾與趾間，可以的話可以用40度加入白醋的溫水泡腳15分鐘。
  2. 清潔鞋襪：回家脫下鞋子時可用酒精噴抹，待乾燥後才收納，而且可放置生石灰來保持鞋櫃乾燥(平時吃零食內的乾燥包即可)；平日多更換鞋和襪子，不要嫌麻煩。
  3. 雙腳通風：如果腳汗較多的朋友，平日在家或辦公地方預備一對涼鞋更換，讓雙腳保持清爽。
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