腳趾甲剪太短小心「嵌甲」！

嵌甲意指趾甲兩側的甲溝因趾甲變形、修剪不當或是外力導致趾甲與甲溝旁邊的皮膚不當的摩擦甚至刺入皮膚內，因感染而導致甲溝發炎，造成紅腫、疼痛。

30歲的李小姐因，工作因素必須穿包鞋，因長時間站立導致雙腳大拇趾外側在持續壓迫下逐漸產生腫痛，到外科門診就診，經檢查確認因嵌甲引發「甲溝炎」。

甲溝發炎易流血 大多因鞋子不合腳

樂生療養院一般外科王志堂主任說，嵌甲意指趾甲兩側的甲溝因趾甲變形、修剪不當或是外力導致趾甲與甲溝旁邊的皮膚不當的摩擦甚至刺入皮膚內，因感染而導致甲溝發炎，造成紅腫、疼痛，甚至長出肉芽腫，此時容易有滲液，一碰就痛且容易流血。

造成嵌甲的原因，小部分與家族遺傳有關，如遺傳性捲甲；也有少數人因先天甲面過寬或趾骨發育異常導致；最常見的原因還是穿著不合適或過緊的鞋子；或是趾甲修剪不當，趾甲兩側修剪過短；灰趾甲、乾癬、或末端腳趾血液循環不良等疾病導致趾甲變形；外傷或不當的外力如運動，造成大拇趾不當的擠壓，也是常見原因之。